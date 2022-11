Princess Chelsea se po čtyřech letech vrací na Flédu s novým albem

Brno, 11. října 2022 – Novozélandská indie popová víla Princess Chelsea zavítá 25. října na Flédu se zbrusu novým albem. V rámci evropského turné představí zlomovou desku, která skrývá dosud neobjevený kytarový zvuk. Pozitivně laděné skladby mají být povzbuzením, které je zvláště v dnešní době potřeba.

Princess Chelsea, vlastním jménem Chelsea Nikkel, patří mezi výrazné osobnosti novozélandské indie scény. Zpěvačka a skladatelka se pohybuje na rozmezí několika hudebních žánrů, které prolínají její dosavadní tvorbu. Běžně se objevuje v kategoriích indie, synth nebo chamber pop.

Po čtyřleté pauze nyní Chelsea přichází s dílem, které je zatím asi nejvíce kytarové, jak zmiňuje pro magazín The Spinoff. Nasvědčuje tomu poněkud rockovější singl The Forest, který je spolu s jemnějším singlem Everything Is Going To Be Alright první ochutnávkou z připravované desky. Co obě skladby spojuje jsou témata optimismu, naděje a překonávání těžkostí, která budou pro nahrávku stěžejní. „Chtěla jsem to udělat jinak. Spousta lidí prochází těžkým obdobím – je tu pandemie, je to všechno trochu děsivé – tak doufám, že to bude povzbudivé album,” vysvětluje pro magazín The Spinoff. Dlouho očekávaná pátá deska s názvem Everything Is Going To Be Alright vyšla pod nakladatelstvím Lil’ Chief Records 7. října.

Tvůrčí proces na nové desce zahrnoval více lidí než kdy doposud a Chelsea tak premiérově opustila komfortní zónu svého pokojíčku. „Bylo to poprvé, co jsem nahrávala píseň živě ve studiu s kapelou a také co byl klip natočen během nahrávání,” zmiňuje o vzniku The Forest pro magazín Udertheradar. Nahrávku, na které pracovala poslední roky, zároveň v rámci turné přijede představit v doprovodu šestičlenné kapely.

Chelsea se hudbě začala věnovat velmi brzy a již v pěti letech poprvé usedla za piano. Byla také součástí mnoha novozélandských hudebních projektů. Původní členka The Brunettes a Teenwolf v současné době mimo sólovou kariéru vystupuje v Hang Loose a také revivalových Disciples of Macca. Pod svým pseudonymem začala tvořit v roce 2011, kdy vydala debutové album Lil’ Golden Book. Tato prvotina v sobě nese ikonický The Cigarette Duet, který má aktuálně na YouTube skoro 80 milionů zhlédnutí. Úspěch sklidilo také do syntezátorů zahalené album The Great Cybernetic Depression (2015), které je typickou, avšak neméně unikátní spoluprací s producentem a bývalým spolukapelníkem Jonathanem Bree.