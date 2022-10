Extravagantní rapová hvězda M¥SS KETA vystoupí v české premiéře na Flédě

Brno, 30. října 2022 – Skandální rapperka M¥SS KETA vystoupí 12. listopadu v Brně. Italská diva uvede na Flédě v české premiéře svou subverzivní show k nové desce Club Topperia. M¥SS KETA celou kariéru skrývá svou tvář i identitu. Její úderná flow, výrazná stylizace i strhující živá prezentace se však zaryly hluboko pod kůži fanoušků alternativně laděného popu. Rozmařilá ikona milánské módní metropole vystupuje na známých hudebních adresách jako pařížský Badaboum, berlínský Berghain nebo festival Melt.

Italská rapperka a performerka M¥SS KETA vydává nové album po dvou letech. Na desce “CLUB TOPPERIA“ zve do snového nočního podniku plného svobody. Nahrávka přináší kritiku toho, jak se z klubového prostředí vytrácí seznamování ve prospěch prázdné zábavy. „Když se večer setkáváte s lidmi, mluvíte s nimi. To je to, co vám otevírá mysl víc než cokoli jiného, co v klubu děláte. Je to o lidech, které potkáte, když vystoupíte ze své ulity,“ vysvětluje M¥SS KETA pro magazín i-D. V písních alba se objevují rapperčiny vzory jako Silvia Calderoni nebo Francesca Cipriani, které ovlivnily její uměleckou identitu.

Hudba M¥SS KETY představuje pestrou směsici klubových žánrů. Na začátku kariéry si o pozornost řekla fúzí elektra, house a r&b. Postně se však její zvuk otevřel popu a disko rytmům. Hudebnice je neodmyslitelně spjata s milánským módním prostředím a místní LGBTQ+ komunitou. Zpěvačka je známa také svou hypersexualizovanou stylizací, její vystoupení zahrnují také výrazné taneční performance. Nezaměnitelným prvkem umělecké prezentace M¥SS KETY je rouška zastírající obličej, kterou zpěvačka využívala dávno před počátkem covidové pandemie.

M¥SS KETA po celou kariéru skrývá svou civilní identitu. Prezentuje pouze vlastní fiktivní biografii jako tzv. Myssketiánskou mytologii. Podle té se M¥SS KETA zrodila v roce 2013 jako „smyslná Venuše zrozená v ulitě milánské klubové scény.“ Pravdou je, že se hudebnice proslavila právě v tomto roce skladbou "Milano, Sushi & Coca", která ironicky oslavuje místní noční život. Z lokální osobnosti se po několika úspěšných klubových singlech postupně stala mezinárodní hvězda. Debutové album “L’ANGELO DALL’OCCHIALE DA SERA” (2016) vydala M¥SS KETA ještě pod hlavičkou nezávislého kolektivu Motel Forlanini. Další alba “UNA VITA IN CAPSLOCK” (2018), “PAPRIKA” (2019) i dystopické EP "IL CIELO NON È UN LIMITE" (2020) už vyšlo pod Universalem. Velký label otevřel performerce dveře na známe adresy jako pařížský Badaboum, berlínský Berghain nebo festival Melt.

Foto: Willy Vanderperre