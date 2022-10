Moravská galerie na Designbloku: SIDE-EFFECT Davida Böhma a Jiřího Franty

Brno, 5. října 2022 - Moravská galerie představuje v těchto dnech svou další výstavu, tentokrát na pražském Designbloku. Zaostřuje na autorské knihy a ilustrace umělců Davida Böhma a Jiřího Franty. Návštěvníci Superstudia Gabriel Loci prolistují nejen jejich knížky, ale uvidí také jejich novou projekci. To vše pod názvem SIDE-EFFECT. Designblok se uskuteční ve dnech 5.-9. října.

Výstava Moravské galerie se nachází v přízemí Superstudia a její dominantou je velká dřevěná maketa knihy, která slouží jako promítací plátno. Na jejích „stránkách“ návštěvníci zhlédnou autorskou projekci, která nabízí jiný rozměr dosavadní ilustrátorské tvorby Davida Böhma a Jiřího Franty. „Pro Moravskou galerii jsme vytvořili videosmyčku zabývající se ohledáváním a destruktivním zkoumáním, co knížka unese a jaké jsou možnosti jejího používání. Je to ilustrování ilustrace, vedlejší efekt, alegorie na konzumace knížek a sen v pevné vazbě s ražbou v jednom… A hlavně – žádná knížka není nikdy úplně dočtená,“ nastíní hlavní myšlenky projekce jeden z autorů výstavy David Böhm.

Davida Böhma a Jiřího Frantu spojilo při studiu na pražské AVU kamarádství, které přerostlo v dlouholetý pracovní vztah. Jejich knihy a ilustrace stále více zajímají čtenáře i odbornou veřejnost, což dokládá loňské ocenění Czech Grand Design v kategorii Ilustrátor roku za knihu Město pro každého.

Novinka Jak se dělá design

Výstava na Designbloku je v druhém plánu teaserem k vydání knižní novinky Jak se dělá design. Jde o již třetí knihu jednoho z umělců, která vzniká pod hlavičkou Moravské galerie. Knihu píše Silvie Šeborová, ilustruje Jiří Franta a hlavním editorem je přední český designér Jiří Pelcl. Téma připravované knihy rezonuje s novým konceptem Uměleckoprůmyslového muzea v Brně, jehož prostor po rekonstrukci patří ART DESIGN FASHION.

Předchozí dvě knihy vytvořené pro Moravskou galerii:

Jak se dělá galerie – David Böhm otvírá dětem svět muzeí a galerií

Jak namalovat vejce? – Jiří Franta a Silvie Šeborová vypráví příběh malíře Josefa Šímy

Do těchto a dalších knih budou mít možnost nahlédnout i návštěvníci Designbloku. Zájemci je můžou navíc pořídit v e-shopu Moravské galerie.

Jiří Franta a David Böhm také působí jako performeři, natáčí videa, pracují s veřejným prostorem. Celkem třikrát byli nominováni na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Oba umělci dlouhodobě spolupracují s Moravskou galerií v Brně, kromě již zmíněných knih jejich kresby zdobí například galerijní knihovnu, dále překreslili všechna díla z expozice ART IS HERE.

Foto: Tomáš Souček