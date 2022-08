Brno na podzim rozezní největší klubová noc v jeho historii

Brno, 17. srpna 2022 - Batch, největší dávka klubové hudby v brněnské historii, propojí ve dnech 30. 9. - 1. 10. třináct klubů pestrým nadžánrovým hudebním programem za jednotné vstupné. Probíhat bude v klubech Alterna, ArtBar Druhý Pád, Fléda, Kabinet múz, Kafara, Metro Music Bar, Music Lab, Ponava, Rusty Nail, Sibiř, Sono Music Club, Stará Pekárna a Vegalité. Návštěvníci mohou volit mezi jednodenní či dvoudenní vstupenkou platnou pro všechny kluby.

Batch si klade za cíl poukázat na živost brněnské kulturní sféry, bohatou hudební historii a současnost i důležitost společného hlasu aktérů na klubové scéně.

Mezi první ohlášené kapely patří argentinská rapperka Catnapp, jeden z nejlepších maďarských hudebníků současnosti, cimbalista Miklós Lukács s triem Cimbiosis, v Praze usazený britský hudebník a spisovatel Phil Schöenfelt, ze Slovenska dorazí duo Longital nebo rapper FVCK KVLT.

Fanoušci tvrdší muziky se mohou těšit na maďarský thrashcore Crippled Fox, legendární britský crust Extinction of Mankind, německé crust punkery Instinct of Survival i absolutní legendu středoevropského a východoevropského punku, polské Dezerter, kteří fungují už od roku 1981 a do Brna přijedou na jediný plánovaný český koncert.

Z české scény vystoupí Hasan, Kalle, Acid Row, Budoár staré dámy, The Silver Spoons, Deaf Heart a mnozí další. Mimo koncertní program uvidí návštěvníci vystoupení jedinečné The Prague Burlesque v Sono Music Club.

„To, že se třináct konkurujících klubů na poli nezávislé hudební produkce dokázalo dohodnout a zkoordinovat, je malý zázrak a čekáme, že nás na dva dny v Brně čeká opravdu krásná atmosféra. Na místní velmi pestré klubové scéně si budete moci vybírat z nabídky, ve které si každý najde to své. Na jednu vstupenku budete moci putovat z klubu do klubu, Batch vás zavede na místa, kam byste se jinak možná nepodívali. Batch tak bude každoroční brněnskou dávkou skvělé hudby a zábavy,” říká za pořadatele předseda BACH Vít Kalvoda.

BACH - Brněnská asociace clubové hudby je historicky největší a v současnosti jedinou tuzemskou klubovou asociací. Vznikla roku 2019, za dobu své existence byla asociace velmi aktivní při jednání na krajské i celostátní úrovni i přítomna vyjednávání o provozu kulturní sféry během pandemie. Zcela unikátním počinem je mobilní aplikace BACH informující o programu klubů, kterou si můžete stáhnout na bach.events

S klubovou nocí Batch bude propojen také druhý ročník hudební konference ReConnect organizované českou hudební proexportní kanceláří SoundCzech, platformou Music Managers Forum Czech Republic a Brněnskou asociací clubové hudby BACH ve dnech 29. 9. - 1. 10. 2022 v prostorech klubů Fléda a Kabinet Múz.

Vstupenky na Batch zakoupíte v prodejních sítích GoOut a smsticket za 290 - 490 Kč.