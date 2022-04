Nizozemská soulová diva Kovacs zavítá premiérově do Brna s novým albem

Brno, 27. dubna 2022 – Holandský soulový klenot Kovacs dorazí 20. září poprvé do Brna. Autorka uhrančivých balad představí na Flédě skladby z nového alba. Žena mnoha talentů, která kromě koncertních pódií vystupuje také na módních molech, vyniká živelným charismatem a mrazivou upřímností. Kovacs dosáhla za necelou dekádu kariéry řadu ocenění a žebříčkových hitů. Je také hostkou významných festivalů jako Glastonbury, Sziget nebo Pinkpop.

Sharon Kovacs, vystupující s kapelou jako Kovacs, je zpěvačka s podmanivým soulovým hlasem. Charismatická autorka žánrově rozmanitých písní se pohybuje ve vodách orchestrálního popu, night-club-soulu nebo R&B. Neortodoxní projev i vzhled jí vynesl do středu pozornosti už při studiích na Rock City Institute v domovském Eindhovenu. Mezinárodní úspěch zaznamenala hned po jejich skončení v roce 2014 s debutovým singlem "My Love". Následovala dvě veleúspěšná alba Shades Of Black (2015) a Cheap Smell (2018).

Aktuálně Kovacs připravuje třetí řadovou nahrávku, o které promluvila pro blog Listen Before You Love: „Na novém albu budu ještě osobnější, půjdu hlouběji. Už na druhé desce jsem chtěla zkusit něco hudebně nového. Vzdálit se od toho, kde jsem byla dřív.“ Album uvádějí dva mrazivé singly Not Scared of Giants a Bang Bang, které reagují na válečné hrůzy na Ukrajině. Zejména první skladba uvedená záznamem živého vystoupení s dětským sborem silně rezonovala na internetu. Kovacs na desce spolupracuje s držitelem prestižní Mercury Prize, producentem Jonathanem Quarmbym (spolupracoval s Benjaminem Clementinem, Tomem Walkerem nebo Jamesem Arthurem). Nahrávalo se v Londýně a Istanbulu, kde má zpěvačka silnou základnu fanoušků.

Nové písně stejně jako předchozí tvorba Kovacs staví na melancholii a textové otevřenosti. Zpěvaččinou inspirací jsou silné ženské autorky minulosti jako Etta James, Dinah Washington a Nina Simone. „Jsou tak upřímné, tak otevřené už v té době... a mám pocit, že teď se to moc neděje. A je to zvláštní, protože dnes máme všechny možnosti k tomu být velmi otevření, ale lidé to nedělají a já nevím proč,“ vysvětluje Kovacs pro magazín The Prestige. Hudební publicisté přirovnávají holandskou zpěvačku k Amy Winehouse či obdobně melancholické Laně Del Rey. Stejně jako ony i Kovacs pečlivě aktualizuje soulové tradice vlivy současného popu.

Sharon Kovacs začínala s hudbou v útlém věku a složitých poměrech bez otce. Už vedle studií začala vystupovat na improvizovaných open-mike večerech. Navzdory složitým životním cestám lemovaným rodinnou zátěží, toxickými vztahy i závislostmi okouzlila svým hříšným, ale hlavně lidským půvabem svět. Po první singlu My Love následovalo ještě v roce 2014 nahrání stejnojmenného EP. To se rychle stalo evropským hitem, v Řecku se dokonce dostalo na první místo hitparády. První řadové album Shades Of Black se umístilo v hitparádách 36 zemí, druhé album pak úspěch jen ztvrdilo. Výsledkem zpěvaččiny píle jsou desítky milionů zhlédnutí na YouTube a poslechů na Spotify, modelingová smlouva s Viva Paris nebo řada ocenění a koncertních vystoupení na prestižních festivalech jako Glastonbury, Sziget nebo Pinkpop.