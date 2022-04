Skupina teepee přijíždí do Kabinetu Múz s novými písněmi

Brno, 20. dubna 2022 – Výročí 110 let od narození slavného jazzového pianisty Gila Evanse oslaví bigband Cotatcha Orchestra unikátním koncertem 15. května v brn...

Brno, 11. dubna 2022 – FVLCRVM patří už několik let k nejrelevantnějším hudebníkům na východ od nás. S nevídanou elegancí tříští křehkou hranici mezi mainstream...

Brno, 31. března 2022 – O tom, že v České republice mají Three Days Grace silnou fanouškovskou základnu není pochyb. Pořadatelé Rock for People Concerts to dobř...