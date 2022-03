Rockeři Three Days Grace na podzim zahrají v Praze a Brně

Brno, 31. března 2022 – O tom, že v České republice mají Three Days Grace silnou fanouškovskou základnu není pochyb. Pořadatelé Rock for People Concerts to dobře vědí, a proto pozvali kapelu v rámci jejího letošního turné hned na dvojitý koncert. Three Days Grace vystoupí 4. října v brněnské hale Vodova a o den později 5. října v pražské Malé sportovní hale.

Fanoušci se mohou těšit na staré pecky, ale i novinky z alba Explosions, které vyšlo v loňském roce. Kapela se vrací do České republiky po třech letech, kdy sklidila úspěch a vykouzlila skvělou atmosféru na hradě Špilberk. Prodej vstupenek na oba koncerty startuje ve čtvrtek 31. března od 11:00 v síti GoOut za cenu 790-890 Kč (Brno) a 890 Kč (Praha).

Kapela Three Days Grace je u nás známá chemií mezi pódiem a fanoušky, která vždy zaručeně funguje, jak už na festivalu, nebo na samostatných koncertech. Jejich vystoupení je vždy nabito výjimečnou energií a atmosférou rock-metalového koncertu s nádechem grunge. Kapela svou inspiraci sbírala a její zvuk formovali takoví velikáni jako jsou Nine Inch Nails, White Zombie, Bring Me The Horizon nebo Lana Del Rey a překvapivě do toho zařadili i soundtrack kultovní klasiky „Ztracení chlapci“.

Od úspěšného nástupu nového frontmana kapely uplynulo už 9 let. V roce 2013 odešel zakládající člen a frontman Adam Gontier a jeho následníkem se stal baskytaristův bratr Matt Walst. O tom, že kapela při výběru nešlápla vedle, svědčí úspěšné album Human z podzimu 2014, na kterém se Matt podílel. Loni kapela přidala do své diskografie v pořadí 7. album Explosions, se kterým vyrazila na turné s 12 zastávkami.

Kořeny Three Days Grace sahají až do roku 1992. Tehdy vznikla kapela Groundswell, kterou založili zpěvák Adam Gontier, bubeník Neil Sanderson a basista Brad Walst, ale rozpadla se během tří let. Kluci se však znovu setkali v roce 1997, nyní již jako Three Days Grace. Stejnojmenné debutové album zaujalo daleko širší publikum, skladba I Hate Everything About You je katapultovala mezi elitní kapely a tři roky strávili na turné. Rozporuplné zážitky z cest i osobní Gontierovy boje se závislostmi transformovala kapela do druhého alba One-X z roku 2006. Píseň Animal I Have Become se stala v tom samém roce nejhranější rockovou skladbu v kanadských rádiích. Kapela pokračovala dále v úspěšné jízdě s alby Life Starts Now z roku 2009 a Transit of Venus o tři roky později.