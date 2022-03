Na Flédu míří Metronomy, Hooverphonic nebo Kittin & The Hacker

Brno, 24. února 2022 – Brněnská Fléda na jaře pokračuje v programu oslav FXX. Dvacet let si klubem připomene řada zahraničních hvězd. Jejich seznam se rozrůstá o ostrovní dvojici Metronomy a Fontaines D.C. Velký návrat chystají také Hooverphonic v sestavě s kultovní zpěvačkou Geike. Elektronický line-up ozdobí legendární duo Kittin & The Hacker, rapový zase nezaměnitelná Ukrajinka Alyona Alyona. Součástí oslav jsou také dříve oznámení Vitalic, GusGus a mnozí další.

Oslavy dvou dekád fungování klubu pokračují i na jaře pod názvem FXX. Na Flédu dorazí vedle oznámených zahraničních headlinerů jako Vitalic (FR), GusGus (IS) či Dub FX (AU) další nová jména. Do Brna se chystají Metronomy (UK), Hooverphonic (BE) nebo Kittin & The Hacker (FR). „Máme skvělý tým a tahle práce nás prostě baví. Chceme tu pozitivní energii přenést i k našim návštěvníkům, navíc po tak složitém období. O tom svědčí i programové novinky,“ shrnuje provozovatel Flédy Lukáš Stara.

Březnový program obohatí dvojice jedinečných ostrovních interpretů. Elektropopové stálice Metronomy se pohybují na scéně více než dvě dekády. Anglická formace v čele s Josephem Mountem vystupovala během bohaté kariéry na všech významných světových scénách. Kapela rozverně se pohupující na hraně ironie má na kontě celkem sedm řadových alb. Na Flédě představí zbrusu novou nahrávku Small World (2022). Irští kytaroví Fontaines D.C. naopak právě vydávají očekávané album Skinty Fia. Předchozí dvě nahrávky ověnčené nominacemi na Mercury Prize či Grammy vynesly kapele pozornost kritiků i fanoušků. Její očekávaná třetí nahrávka přináší reflexi post-brexitové atmosféry, jejíž součástí jsou i nacionalistická pnutí uvnitř britského souostroví.

Velký návrat na Flédu chystají Hooverphonic s novou deskou Hidden Stories (2021). Atmosférické těleso pohybující se na hraně trip-hopu a orchestrálního popu naváže v Brně na povedené vystoupení z roku 2019. V sestavě belgické kapely se tentokrát představí opěvovaná zpěvačka Geike Arnaert. Na co navazovat má také francouzský producent Hacker. Ten vydává po více než desetileté odmlce společnou nahrávku s producentkou a vokalistkou Kittin. Desku s lakonickým názvem Third Album předznamenávají povedené singly Ostbahnhof a 19. Čerstvé album Galas (2021) představí na Flédě také jedinečná tvář ukrajinské scény Alyona Alyona. Charismatická raperka s nesmlouvavou flow připomene publiku své bangery reflektující neutěšenou situaci v rodné zemi.

Již zveřejněný line-up oslav FXX zahrnuje řadu výrazných hudebních osobností. Už na začátku března otevře klubovou taneční sezónu legendární francouzský producent Vitalic. Ten spolu s klubem sdílí kariérní jubileum dvou dekád. Na Flédě navíc představí skladby z dvoudílného opusu DISSIDÆNCE (2021). Elektronickou scénu zastupují také islandští GusGus a rakouští HVOB, kteří přivezou do Brna nové nahrávky.

Experimentální scénu reprezentují headlineři dvou jarních edicí festivalu ECHOES Surgeon (UK) a Alva Noto (DE). Speciální kapitolou jsou koncerty australského samorosta Dub FX nebo izraelského písničkáře Asafa Avidana. Odložené akce s Camo & Krooked (AT) se pak dočkají brněnští dnb fanoušci.

Vybrané akce jarní sezóny 2022