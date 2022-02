Výstava ve vile Tugendhat připomene 10. výročí oprav této památky

Brno, 21. února 2022 - Na přelomu února a března letošního roku si vila Tugendhat připomene již 10. výročí dokončení komplexní památkové obnovy, která proběhla v letech 2010‒2012. Jako první z mnoha připomínek tohoto významného historického okamžiku probíhá aktuálně v technickém podlaží vily repríza výstavy RE.STORATION.2010.2012, jež prezentuje průběh, ideu a zvolené restaurátorské postupy památkové obnovy vily Tugendhat a její adaptaci na instalovanou památku moderní architektury.

„Projekt vznikl již v roce 2020 jako součást trojdílného cyklu krátkodobých výstav RE.FLECTION.TUGENDHAT.90, který byl věnován oslavám 90 let od dokončení vily samotné. Zanedlouho po slavnostním otevření musela být výstava pro veřejnost uzavřena z důvodu zavedení protikoronavirových opatření a její obsah byl převeden na webové stránky a sociální sítě vily Tugendhat.“ uvedl ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Návštěvník výstavy přichází do netradičního interaktivního archivu, ve kterém si může volně brát výstavní panely do rukou a zkoumat jednotlivé oblasti, technologie a postupy památkové obnovy, případně si prohlédnout rozsáhlou fotodokumentaci. Kromě prohlídky budovy nebo zahrady mají tak návštěvníci jedinečnou příležitost seznámit se s náročnou přípravou a průběhem památkové obnovy, která je bez textové a obrazové dokumentace dnes již jen těžko představitelná. Výstavu rovněž doplňuje krátký videodokument, časová osa nebo tištěný stavební deník, v němž jsou uvedeny den po dni významné okamžiky této historické události.

Zcela ojedinělá je pak možnost prohlédnout si v technickém podlaží vily originální prvky zroku 1930, které byly objeveny během restaurátorských prací. Škála nálezů, které se shromažďovaly, popisovaly a evidovaly, byla nezměrná. Počínaje objevem otisku dětských a dospělých dlaní na originální venkovní omítce chlapeckého pokoje, speciálního vnitřního bajonetového zámku pochromovaného pláště nosných sloupů až po křížovou základovou patku kruhového stolu či elektrické podlahové zásuvky v podlaze skleněného pokoje. „Unikátní byly taktéž nálezy materiálové: fragmenty z původního velkoplošného okenního skla, izolační materiál Torfoleum z rašeliny a hovězí srsti, Sorelův cement nebo původní dlaždice v druhotně zazděném shozu na koks. Byly pořízeny desítky tisíc fotografií a filmových záběrů“ doplnila architektka Iveta Černá, vedoucí vily Tugendhat.

Památková obnova vily Tugendhat představuje bezesporu jeden z přelomových okamžiků v historii objektu. Proces, který bedlivě sledovali tuzemští i zahraniční odborníci, vyvrcholil 29. února 2012 slavnostním otevřením vily za přítomnosti dcer původních majitelů Daniely Hammer-Tugendhatové a Ruth GuggenheimTugendhatové. Tento slavnostní akt je počátkem dodnes trvajícího období nesmírného zájmu médií i veřejnosti o tuto památku zapsanou na seznam světového dědictví UNESCO, který se mimo jiné projevil skutečností, že za 10 let tuto rodinnou vilu navštívilo již téměř 400 000 návštěvníků.

Výstava RE.STORATION.2010.2012 je součástí všech prohlídkových okruhů vily Tugendhat a je přístupná denně kromě pondělí dle aktuální otevírací doby, a to až do 3. dubna 2022. Na podzim poté na oslavy deseti let od dokončení památkové obnovy naváže mezinárodní odborné symposium, které bude věnováno restaurátorským postupům a památkové obnově samotné.