V Domě umění představují dílo Ester Krumbachové

Brno, 2. února 2022 - Výstava, publikace a online archiv – to jsou výsledky čtyřletého kritického zpracování pozůstalosti Ester Krumbachové, jedné z nejvýznamnějších osobností české filmové nové vlny. Monografická výstava, která dostala jednoduchý název ESTER KRUMBACHOVÁ, bude v Domě umění města Brna k vidění do 6. března 2022.

Ester Krumbachová (1923–1996) patří mezi klíčové osobnosti české kultury druhé poloviny dvacátého století. Její charakteristický literární styl a originální výtvarný jazyk určil vizuální, dramaturgickou i režijní podobu řady českých filmů a divadelních her a ovlivnil mnoho dalších umělců. Přesto nebyla její tvorba doposud veřejnosti komplexně představena, a to i proto, že její pozůstalost byla objevena teprve v nedávné době.

Výstava v Domě umění nabízí rozsáhlou síť původního materiálu rozděleného do tematických bloků, které jsou vzájemně provázané. Budou představeny autorčiny malby a kresby, kostýmní návrhy, šperky, dopisy přátelům (a kočkám), deníky a soukromé fotografie. Výstava tak bude nejenom otiskem dobových vlivů a témat, ale i pestrým universem mnohovrstevnatého a velice originálního myšlení, umožní pohled do poloveřejného soukromí umělkyně, do jejích četných tvůrčích i soukromých zápasů. Výstava dále představí výběr realizací a ukázek z filmů, na kterých se Ester Krumbachová podílela. Promítán bude její jediný autorský snímek Vražda Ing. Čerta a dokumentární film Pátrání po Ester od Věry Chytilové.

Metody, jakými Krumbachová vstupovala do zásadních momentů a podoby filmů, se jasněji ukazují při použití aktuálních genderových či mediálních teorií. Kurátorský pohled na její tvorbu je proto konstruován z dnešní perspektivy, kterou zrcadlí i spolupráce s několika současnými tvůrkyněmi a tvůrci, kteří tvorbu a osobnost Ester Krumbachové interpretují či uplatňují podobné myšlenkové přístupy ve své práci. Aktuální vyznění expozici dodává architektura od Jakuba Červenky z architektonického studia Objektor, historický materiál doplňuje například dílo Anny-Marie Berdychové, Jana Boháče a Anny Ročňové, Daniely a Lindy Dostálkových, Davida Fesla, Libuše Jarcovjákové, Jiřího Kovandy nebo Marka Meduny.

Do uměleckého výzkumu díla a archivu Krumbachové se zapojili také zahraniční umělci a umělkyně. Beca Libscombe ve spolupráci s grafickým studiem HIT, Morwennou Kearsley, Berniem Reidem a Laurou Richmond připravili sérii plakátů z šatníku Ester Krumbachové, jež komunikují výstavu veřejnosti. Kolektiv New Noveta zahájí výstavu novou performancí vytvořenou na základě studia filmů a archivu Krumbachové se zvukovou instalací hudebníka Davida Airda aka Vindicatrixe a kostýmy z Atelieru Bâba. Součástí výstavy je i performance Jiřího Kovandy a scénické čtení Kateřiny Konvalinové v režijní spolupráci s Viktorií Vášovou, které upravily scénář Sedmikrásky II Ester Krumbachové a Věry Chytilové, nalezený v pozůstalosti.

Ester Krumbachová byla velkou milovnicí zvířat a v jejím bytě Za Zelenou liškou našlo útočiště mnoho toulavých koček a jiných opuštěných zvířat, o které s láskou pečovala. Výstava v Domě umění proto nebude jenom monografická, ale i umisťovací – v expozici se budou pohybovat kočky z útulku Tlapky Mochov, které si příchozí návštěvníci a návštěvnice budou moci adoptovat. Kočky tak nejsou výstavním exponátem, ale rozšiřují působnost výstavy umění o další etický aspekt, který byl v životě autorky důležitý. Ačkoli zahrnutí zvířete do lidské výstavy zůstává i přesto problematické, kurátorky a instituce podstupují toto riziko s vírou, že je možné překročit vymezené hranice vkusu pro dobrý život našich zvířecích přátel v nouzi.

