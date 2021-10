Berlínský producent Boys Noize v čele oslav dvaceti let Flédy

Brno, 25. října 2021 – Hvězdný německý DJ a producent Boys Noize uvede 12. listopadu v Brně nové album +/-. Nezaměnitelná osobnost elektronické scény se představí na Flédě v rámci oslav dvou dekád fungování klubu. Tvorba žánrově inovativního hudebníka se pohybuje na pomezí techna, house a electro-popu. Autor řady žebříčkových hitů je blízký spolupracovník Skrillexe nebo Mr. Oiza. V Brně představí svůj žádaný DJ set.

Boys Noize je jedním z nejvýraznějších elektronických producentů generace. Díky pracovitosti a věrnosti k vlastním hudebním kořenům je uznáván na undergroundové i mainstreamové scéně. Během téměř dvou dekád kariéry spolupracoval s osobnostmi jako A$AP Rocky, Snoop Dogg, Bon Iver, Chance The Rapper nebo Tommy Cash. Aktuálně vydává po pětileté odmlce očekávané řadové album +/-. „Je to pravděpodobně jedna z desek, do které jsem vložil nejvíce úsilí – od výtvarné stránky, přes hudbu, prostě všechno,“ vysvětluje Boys Noize v rozhovoru pro magazín Billboard a dodává: „Ukazuji tolik nových a odlišných věcí. Moje DJ sety jsou hlavně techno a house. Myslím, že lidé ode mě nečekají takovou nahrávku, pro mě je to ale oživení.“

Alex Ridha alias Boys Noize je jedním z nejvýraznějších hostů bohaté narozeninové sezóny FXX. Klub Fléda v ní kromě znovuotevření slaví zejména dvacet let novodobé existence. „Boys Noize je jedním z nejvlivnějších producentů současnosti. Je to žánrový chameleon, který si však chrání jasný rukopis. To platí, ať už produkuje pro Depeche Mode nebo pro Ty Dolla $ign, za jehož skladbu Midnight Hour byl nominován na cenu Grammy,“ dodává dramaturgyně Marie Butula Cichá. Jádrem tvorby Boys Noize je techno a house. Právě temnými bangery jako „Overthrow“ nebo „Cerebral“ si německý hudebník získal fanoušky po celém světě. Tvoří také základní páteř jeho fanoušky i kritiky opěvovaných DJ setů.

Ridha debutoval jako DJ už v patnácti letech. Jeho dosavadní bohatá kariéra zahrnuje pětici studiových alb, několik mixtapů, singlů a remixů. Se svou uhrančivě živelnou show křižuje svět. Je pravidelným hostem na velkých festivalech jako Coachella a Glastonbury. Zároveň je dodnes vítán v undergroundových mekách jako Berghain. Jeho nové album +/- (vyslovuje se jako "Polarity") vyšlo v září prostřednictvím jeho vlastního respektovaného labelu BOYSNOIZE RECORDS. Mezi Ridhovými hosty se tentokrát objevují alt-popoví umělci jako Rico Nasty, Tommy Cash, Corbin nebo ABRA.

