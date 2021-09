Fléda slaví dvacet let s novými prostory, projekty a velkými hudebními jmény

Brno, 15. září 2021 – Klub Fléda po vynucené pauze znovu otevírá dveře návštěvníkům. Podzimní sezóna přináší řadu novinek a nevšedních zážitků. Jeden z nejzásadnějších hudebních prostorů v Česku slaví dvacet let existence a v přípravách na oslavy prochází výraznou rekonstrukcí. Produkční tým Flédy navíc využil koncertní odmlky k realizaci bohaté série akcí a jednoho zcela nového festivalu.

Podzimní dramaturgie s podtitulem FXX se nese v duchu oslav dvou dekád existence klubu. „Během dvaceti let se nám podařilo z Flédy udělat jeden z nejvýraznějších bodů na české, ale i širší evropské klubové mapě. Do Brna díky tomu pravidelně přivážíme jména světového významu. Během pandemie se nám pak povedlo udržet pohromadě tým, který za tím vším stojí. Toho si cením nejvíc,“ shrnuje provozovatel klubu Lukáš Stara a dodává: „Oslavy rozhodně nevynecháme. Navzdory nevyzpytatelné pandemické situaci jsme pro fanoušky připravili klubový návrat ve velkém. Přesně tak, jak si podobné jubileum žádá.”

Dokladem těchto slov je bohatý program narozeninové sezóny, v němž nechybí zahraničí hvězdy. Svou premiéru v Brně zažije věhlasný berlínský producent Boys Noize. Jedna z nejvýraznějších osobností elektronické scény posledních let, která spolupracuje třeba s Tommy Cashem, Frankem Oceanem nebo A$AP Rockym, představí v jediné letošní show v ČR očekávané nové album +/-. Nejinak tomu bude s návratem uznávaného islandského projektu Gus Gus, který přiveze čerstvou desku „MOBILE HOME“. Dvojice respektovaných headlinerů klubové série ECHOES John Talabot (ES) a Surgeon (UK) zase slibuje jedinečné taneční zážitky. V plánu oslav tradiční brněnské kulturní meky nemůžou chybět ani hvězdy domácí scény jako Monkey Business a PSH, Ventolin, MIG 21, Midi Lidi nebo J.A.R.

Návštěvníci klubu se mohou těšit na návrat do zrekonstruovaných prostor. Během nucené uzávěry se výrazně obměnilo vybavení celé Flédy. Proměnou prošel zejména hlavní bar a legendární „báreček“. Část přiléhající ke klubovému dvorku může po rozsáhlé úpravě a odhlučnění fungovat i jako samostatný provoz. „Jde o návrat k původním možnostem bárečku, který je ale nově řešen mnohem praktičtěji. Kouzlo místa jsme samozřejmě zachovali,“ vysvětluje Stara a dodává: „Zavření klubu nám dalo prostor zamyslet se nad věcmi z jiné perspektivy. Hodně jsme řešili, jak zkvalitnit služby pro návštěvníky. Dopracovali jsme dlouholetou ideu širší filosofie celé budovy Flédy. Na rekonstrukci klubových prostor naváže v dalších měsících přepracování přední části budovy. Otevřeme nový bar a bistro. Nemůžeme se dočkat, až to vše uvidí návštěvníci.“

Samostatnou kapitolu představuje nový festival MAUSHAUS. Ten v unikátním prostředí brněnského výstaviště uvede zahraniční line-up techno-undergroundových umělců. „Dostat do Brna taková jména jsme chtěli dlouho. Až covid nám paradoxně dal prostor vizi realizovat,“ vysvětluje dramaturgyně Marie Butula Cichá. Seznamu vystupujících spjatých s kultovními kluby jako Berghain, Fabric, Hard Wax nebo Tresor vévodí Marcel Dettman (DE). Německý DJ a producent je považován za jednu z nejvlivnějších osobností současného techna vůbec. Spolu s ním se představí nezaměnitelné stálice Legowelt (NL), Louisahhh (US), ale i čerstvá jména jako Black Lotus (DE) a Third Son (UK).

Fléda dlouhodobě usiluje o maximální bezpečnost návštěvníků, umělců i zaměstnanců zejména ve spojitosti s epidemiologickou situací. Klub dlouhodobě spolupracuje s nadací Podané ruce a Koordinačním centrem prevence Odboru sociální péče Magistrátu města Brna. Je držitelem certifikátu bezpečnějšího nočního života Hard and Smart. Klub Fléda zejména ve složitém pandemickém období podpořilo Statutární město Brno a Ministerstvo kultury ČR. Vstupenky na jednotlivé akce jsou v prodeji na sítích Smsticket a Goout.

Vybrané akce podzimní sezóny 2021

17. 9. Michajlov

24. 9. Ektor

30. 9. Polemic & Medial Banana

1. 10. MAUSHAUS: Marcel Dettmann (DE), Legowelt (NL), Louisahhh (US), Black Lotus (DE), Third Son (UK)

2. 10. Sensey a Skinny Barber

7. 10. Gaia Mesiah

13. 10. Ventolin

14. 10. J.A.R.

15. 10. Ca$hanova Bulhar

23. 10. Ach Ano

4. 11. Midi Lidi

5. 11. Echoes: John Talabot (ES)

10. + 11. 11. MIG 21

12. 11. Boys Noize (DE)

20. 11. GusGus (ISL)

25. 11. Skyline

2. 12. Bert & Friends

4. 12. Milion Plus

7. 12. Poletíme?

10. 12. Echoes: Surgeon (UK)

15. 12. Monkey Business & PSH

17. 12. Ty Nikdy – label night

Public relations Pánské džínové bundy potkáváme v ulicích už desítky let – podívejte se, jak je nosit a vypadat při tom IN Že naprosté většině mužů džínové bundy opravdu sluší, není jistě žádnou novinkou. Z toho důvodu patří takzvané džísky k nejoblíbenějším svrškům, které najdeme v pánských skříních po celém světě. Jejich kouzlo netkví pouze ve vysokém komfortu nošení, ale také v tom, že riflové bundy mužské postavě dělají široká ramena, tolik žádoucí trojúhelníkový tvar zad, a zároveň dovedou zakrýt problematické partie boků a zakamuflovat větší bříško. Celý článek...