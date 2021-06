Smsticket pomůže oživit českou kulturu

Brno, 15. června 2021 – smsticket, online platforma na prodej vstupenek, spouští dne jedinečnou akci TROJKA na podporu obnovy kulturního života v Česku. Pořadatelé jakékoli kulturní akce mohou až do konce prázdnin využít smsticket za zvýhodněných podmínek. Služba tak chce podpořit pořadatele, kteří chtějí aktivně oživovat českou kulturu po dlouhém covidovém kómatu.

Akce TROJKA bude probíhat 3 měsíce, tedy až do 31. srpna 2021. Během tohoto období může každý zákazník smsticketu, tedy jakýkoli stávající i nový pořadatel, pro jednu svou akci využít ticketingové služby smsticketu pouze za 3% provizi z ceny prodaného lístku. Musí se přitom jednat o novou akci, kterou pořadatel zaregistruje do platformy smsticket od nynějška do 31. srpna.

„Náš portál dlouhodobě nabízí mezi ostatními ticketingovými službami nejpříznivější ceny, ale rozhodli jsme jít úplně ‚nadoraz‘ a naše služby poskytnout pořadatelům akcí jen za náklady. Věříme, že tak pomůžeme urychlit restartování české kulturní scény,“ říká Oldřich Brzobohatý, CEO společnosti smsticket. „Naším cílem je zbavit pořadatele starostí s prodejem vstupenek a dosáhnout toho, aby se kulturní akce rozjely co nejrychleji. Lidé už nutně potřebují znovu žít své běžné životy a moci se opět bavit na kulturních akcích.“

Kultura pandemii navzdory

Český kulturní život se úplně nezastavil ani v pandemii díky online akcím a také pořadatelům, kteří našli odvahu nepřerušeně připravovat své akce i v době, kdy byl v Česku tvrdý lockdown a jeho konec v nedohlednu.

Prostřednictvím smsticketu tak mohou návštěvníci zakoupit vstupenky například na první ročníky ambiciózních festivalů MusicTON a Rock Pivo Fest, cestovatelskou šnůru přednášek Kolem Světa nebo festival současné elektronické muziky Rosnička. Díky rozvolňování vládních omezení se letošní léto začíná plnit dalšími zajímavými akcemi a česká kulturní scéna se po nucené pauze konečně pomalu probouzí.

Demokratizace ticketingu

Platforma smsticket je online službou dostupnou každému pořadateli. Prostřednictvím tohoto portálu mohou pořadatelé sami nasadit vlastní akci a začít hned prodávat vstupenky. Od workshopů pro úzký kroužek účastníků, přes menší akce typu přednášek nebo výstav, až po několikadenní hudební festivaly pro desítky tisíc návštěvníků.

Před vypuknutím pandemie koronaviru se přes smsticket ročně prodávalo více než pět set tisíc vstupenek. Během pandemie došlo k úpravě platformy a začaly se nabízet i vstupenky na online akce, kterých smsticket v roce 2020 prodal přes sto tisíc.