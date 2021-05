Dům umění města Brna otevírá výroční výstavy i venkovní instalace

Brno, 12. května 2021 – Po dlouhém několikaměsíčním čekání se dveře kulturních institucí opět otevřou návštěvníkům. V úterý 11. května tak přivítal první návštěvníky i Dům umění města Brna.

Nabídne dvě velké výstavy Tady a teď! a Mladí přátelé výtvarného umění (1960–1995) a na nádvoří Domu pánů z Kunštátu novou výstavu fotografií Jauhena Atceckého Náměstí Změn. Výstavy Tady a teď! a Mladí přátelé výtvarného umění (1960–1995) měly být podle původního plánu ukončeny 16. května, vzhledem k okolnostem budou ale prodlouženy – prvně jmenovaná do 11. července, druhá do 20. června.

Tady a teď!

Výstavy Tady a teď! a Mladí přátelé výtvarného umění (1960–1995) byly připraveny u příležitosti oslav 110 let od založení Domu umění města Brna. Prvně jmenovaná Tady a teď! je zaměřena na brněnské umělce a je instalovaná v celém prostoru Domu umění na Malinovského náměstí, včetně veřejnosti obvykle nepřístupných prostor. K vidění je zde více než 50 děl umělců mladší a střední generace. Součástí Tady a teď! je i instalace Oil on House na fasádě Domu umění, kterou mohou návštěvníci jako jedno z mála děl obdivovat již od zahájení výstavy 16. února. Jelikož se ale instalace bude přesouvat do Francie na bienále Étangs d’Art, pro které původně vznikla, měli by si ti, kteří ji ještě neviděli, pospíšit - Oil on House bude k vidění už jen do 15. května.

Součástí výstavy jsou i další venkovní díla – přímo nad vchodem Domu umění je umístěn ready-made Willkommenskultur od Tima a z reproduktorů na fasádě bude znít zvuková instalace od Global Genocide inc. Za daňový ráj na Zemi.

Mladí přátelé výtvarného umění (1960–1995)

Mladí přátelé výtvarného umění (1960–1995) v Domě pánů z Kunštátu je výstava představující stejnojmenné sdružení, které vzniklo v roce 1960 při Domě umění. Vzniklo v dobách, kdy Dům umění svou multikulturní koncepcí výrazně vybočoval z rámce činnosti jiných galerií a muzeí a překračoval hranice oficiálních ideologických kritérií. Hlavní zásluhu na jeho směřování měl tehdejší ředitel Adolf Kroupa, který byl i jedním ze zakladatelů MPVU. Významnou roli při vzniku sdružení sehrál také pedagog a teoretik umění Igor Zhoř.

Smyslem MPVU bylo ukázat mladému publiku, že umění je běžnou součástí každodenního života, ať už v rámci odívání, bydlení či designu. Prostřednictvím přednášek, besed, návštěv ateliérů, zájezdů a dalších aktivit se zájemci seznamovali s historií výtvarné kultury i se soudobými uměleckými směry. Návštěvníky na výstavě čeká nejen historie sdružení, výtvarná díla v rámci sdružení vzniklá nebo vzpomínky pamětníků, ale i doprovodný edukační program.

Náměstí změn

Když byly 9. srpna loňského roku v Bělorusku oznámeny výsledky prezidentských voleb, vypukly v celé zemi protirežimní protesty z důvodu podezření na manipulaci s hlasy voličů. Jedním z protestních míst, které se během pár dní proslavilo po celém Bělorusku, bylo prostranství před budovou místní samosprávy na jednom ze sídlišť v Minsku. Místní obyvatelé se zde po tři dny, než byla shromáždění násilně potlačena, scházeli u protestní nástěnné malby, pořádali hudební a divadelní vystoupení a diskutovali o nastalé situaci.

Tyto události na pozadí dalších protestů zachytil fotograf Jauhen Atcecki a fotografie budou od 1. května k vidění na nádvoří Domu pánů z Kunštátu pod názvem Náměstí změn. Výstava vznikla ve spolupráci s Ambasádou nezávislé běloruské kultury při Centru experimentálního divadla.