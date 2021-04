Mňága a Žďorp a Meky Žbirka vystoupí na střeše brněnských trojčat

Brno, 23. dubna 2021 – Přestože hudební festivaly jeden po druhém ruší letošní ročníky a kultura spíš, než že by žila, živoří, kapela Mňága a Žďorp se rozhodla nepodléhat blbé náladě. Hraje jako by vir nebyl. Týden co týden oprašuje texty i akordy písní ze svých čtrnácti studiových alb, aby je na sobotních koncertech zazpívala fanouškům. V rámci Jarní online šňůry už „odjela“ pět koncertů a dalších šest jich má před sebou. Mezi nimi i ten, na který si jako hosta pozvala Mekyho Žbirku, a vystoupí s ním na střeše brněnských trojčat.

Ještě vloni prohlašoval frontman Petr Fiala, že Mňága a Žďorp je poslední kapelou, která nehrála na střeše. O tenhle status je paradoxně připravila až první vlna pandemie, během které vystoupili na střeše valašskomeziříčského hotelu Apollo. Tehdy si šestice muzikantů vynosila nástroje a aparaturu do 11. patra. V sobotu 24. dubna je tenhle zápřah čeká téměř na den přesně. Jen to „potáhnou ještě vejš“. Doslova. Skupina si totiž od 19:00 zazpívá na střeše brněnských trojčat. A stejně jako na všech ostatních vystoupeních, ani na tom v šestašedesáti metrech nad moravskou metropolí nebude chybět host – tentokrát Meky Žbirka.

„Nikdy jsem nevěděl, jak přesně hudebníci zvládají pandemii, ale náš způsob mi naprosto vyhovuje. Mám sice zrovna trochu pocit, jaký jsem měl kdysi na letišti v Moskvě, když jsme odlétali točit desku do Číny – tedy že tentokrát jsem to opravdu trochu přehnal. Ale už není cesty zpátky, a tak sestavujeme playlist, omíláme Mekyho písničky, řešíme světla, drony, kdo uvaří guláš, a tak dál. Když chceš hrát na paneláku, musíš na něj vylézt,“ říká Petr Fiala. Ten se štábem internetové televize Mall.tv, která přenos zajišťuje, vyrazil na obhlídku pódia v 18. patře kancelářského komplexu Šumavská Tower. „Měli bychom být slyšet i v přilehlém parku zvaném Björnsonův sad a vidět z nedalekých kopců známých jako Planýrka. Trochu tomu pomůžeme přidanejma reprákama. Toť informace pro akční Brňáky,“ dodává zpěvák.

Jednu z nejvyšších brněnských budov, kterým se krátce po dostavbě newyorského Světového obchodního centra v roce 1972 začalo přezdívat brněnská trojčata, rozezvučí kapela v sobotu 24. dubna od 19:00. Koncert bude k vidění na live.mnaga.cz po zakoupení vstupenky. Ta je k dostání na shop.mnaga.cz za 349 Kč. Skalní fanoušci si můžou koupit permanentku za zvýhodněných 1036 Kč, která platí nejen na Spešl s Mekym, ale i pět nadcházejících sobotních večerů s hostujícím Jarkem Nohavicou, Karlem Plíhalem, Romanem Holým nebo Vypsanou Fixou.

