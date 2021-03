Obrazy dětí z Kociánky v divadle kvůli koronaviru zatím nikdo neuvidí

Brno, 9. března 2021 – Rovných sto let od založení slaví v letošním roce brněnská Základní a mateřská škola Kociánka. Při této příležitosti přichystala v Divadle na Orlí i jedinečnou výstavu desítek obrazů od dětí, které školu navštěvují. Kvůli vládním opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru však výstavu bohužel naživo doposud nikdo neviděl, a ještě nějakou dobu ani neuvidí. Výtvarná díla dětí si lidé mohou prohlédnout alespoň online.

„Dětství vůbec je kouzelný svět, s důrazem na to kouzelný. Je to svět, kde neplatí zákony logiky a jiné vymoženosti myšlení dospělých. Je to nejkreativnější období v životě člověka. Děti umí kreslit úžasné věci, například věci, které vůbec neexistují nebo kreslí známé věci, způsobem, který nám vyrazí dech. K tomuto sebevyjádření potřebují prostor a ten jim musíme dopřát my, dospělí,“ přibližuje výstavu Jana Kadlecová, ředitelka Mateřské a základní školy Kociánka v Brně pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podle Kadlecové umí děti nejlépe kreslit v předškolním a mladším školním věku. Kreslí to, co svýma dětskýma očima vidí, stále jednou nohou v abstraktním světě bez jakýchkoliv předsudků k výtvarnému vyjádření. Jedná se o zcela přirozený dětský projev. Ve starším věku pak dítě tuto přirozenost ztrácí, vzrůstá jeho kritičnost a zájem dítěte o výtvarnou tvorbu často opadá.

„Potom nastává chvíle, kdy je třeba podpořit fantazii dítěte a nabídnout mu různé výtvarné techniky, které posílí jeho sebevědomí a od výtvarné tvorby ho neodradí – naopak. Poznává, že možnosti, jak se výtvarně vyjádřit, jsou prostě nekonečné,“ dodává Kadlecová.

Připraveno, nasvíceno…

Výtvarná díla žáků z Kociánky se v Divadle na Orlí Janáčkovy akademie múzických umění objevují pravidelně. „První výstava výtvarných prací žáků školy Kociánka proběhla ve foyer Divadla na Orlí u příležitosti 95. výročí jejího založení již v roce 2016. Od té doby se stala každoroční součástí programu obou institucí a originální, pestré a milé obrázky dětí pravidelně dělaly radost našim divákům,“ informuje Jan Petr, provozní ředitel Divadla na Orlí.

Aktuální koronavirová situace, však realizaci posledního ročníku výstavy zatím znemožnila. A to i přes to, že výstava je od konce loňského roku kompletně připravená. Jen jí chybí to nejpodstatnější – návštěvníci. „Jelikož v minulém roce jsme výstavu v obvyklé podobě uskutečnit nemohli, a i provoz divadla byl a stále je utlumen, vítáme nápad paní ředitelky uspořádat výstavu v tuto chvíli v online formě,“ dodává Petr.

Výtvarná díla děti z Kociánky si lidé mohou prohlédnout v online galerii na facebookových stránkách školy. „Věřím, že jakmile to situace dovolí, návštěvníci si najdou cestu do Divadla na Orlí i ke zhlédnutí výstavy naživo,“ uzavírá ředitelka Jana Kadlecová.

