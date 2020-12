Výtvarnice Banasińska nachází inspiraci pro svá díla v brněnském lomu Hády

Brno, 28. prosince 2020 – Až do 31. ledna bude na nádvoří Domu pánů z Kunštátu s průhledy do Galerie G99 instalována výstava Zuzy Banasińské s názvem Fix it in post. Jedná se o poslední výstavu, která byla v roce 2020 v Domě umění města Brna zahájena.

Polská umělkyně Zuza Banasińska pobývala v Brně v roce 2019 v rámci programu Brno Artists in Residence. Při poznávání města navštívila i lom Hády, jehož prostředí se pro ni stalo místem fascinace. Stupňovité terasy, které v ekologicky významné lokalitě zůstaly po těžbě horniny, dnes slouží jako kulisy pro nejrůznější textové vzkazy. Tyto vzkazy autorce evokovaly archeologická naleziště s kamennými astrologickými mapami. Úkolem moderních kamenných vzkazů ale není vytvářet mapu – spíše mají na povrchu krajiny zanechat individuální svědectví o přítomnosti, které registrují nejenom návštěvníci lomu, ale i mapující objektivy satelitů.

Samotný lom je ale také svébytným „vzkazem“; je svědectvím o těžbě, probíhající na okraji chráněné krajinné oblasti. Jednou z hlavních částí výstavyje tak záznam performance, při které Banasińska skládá v prostoru lomu vzkaz pro satelit. Zelené klíčovací plátno, které je dalším významným motivem instalace, odkazuje k filmové postprodukci – stejně jako „post“ v názvu výstavy – ve které lze k pořízeným záběrům přidávat speciální efekty a vytvářet tak nejrůznější fikce. V kontextu lomu Hády se jedná o gesto vytvoření prostoru pro alternativní péči o těžbou zasaženou krajinu.

Zuza Banasińska (1994, Varšava, Polsko) Vystudovala katedru Fotografie na Akademii umění v Krakově. V letech 2017-2018 studovala na Universität der Künste v Berlíně, v semináři HitoSteyerl. V současné době studuje pohyblivý obraz na SandbergInstituut v Amsterdamu. Získala první cenu na ShortWaves Festival v Poznań a na On art. Festival ve Wrocławi, a čestné uznání na festivalech MłodeWilki ve Štětíně, File Festival v São Paulu, Nodocs v Caracasu a dalších. Její práce se objevily na skupinových i samostatných výstavách v řadě uměleckých institucí a výstavních prostor na celém světě, např. v CCA U-jazdowski ve Varšavě, galerii Blindside v Melbourne nebo HetNieuweInstituut v Rotterdamu. Autorčiným hlavním médiem je experimentální film, zkoumající vztahy v krajině utvářené člověkem i v přirozené krajině a jejich zobrazení.