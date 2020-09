Výstava Umění snížené diference představí sedm světových umělců

Brno, 7. září 2020 – Ve čtvrtek 10. září v 18 hodin bude v Domě umění města Brna zahájena výstava Umění snížené diference. Sedm etablovaných zahraničních umělců – Josef Dabernig, Ann Veronica Janssens, Žilvinas Kempinas, Karin Sander, Bill Viola, Martin Vongrej a Heimo Zobernig – představí na výstavě díla, jejichž společným jmenovatelem je právě takzvaná snížená diference či nuance, vytvářející protiklad k výraznému kontrastu.

Cílem výstavy je prezentovat umění, jehož pomíjivost provokuje zažité způsoby vnímání. Poukazuje na materiální nestabilitu, sémantickou nejednoznačnost a prostupnost kontextů. Výstava potrvá do 15. listopadu.

Aktuální výstavní projekt zároveň odkazuje na pololegální akci Stana Filka, Miloše Lakyho a Jána Zavarského Bílý prostor v bílém prostoru z roku 1974. Tato jednodenní neveřejná instalace v Domě umění vznikla z úsilí o vytvoření protiváhy k materialistické filozofii a akcentovala dobový zájem o prázdnotu a nízkou diferenci v umění. Jejím klíčovým rezultátem byla fotodokumentace a Manifest, který byl následně přeložen do čtyř světových jazyků a rozšířen na mezinárodní úrovni. Podobu této neoficiální výstavy připomíná rozměrná fotografie na billboardu, umístěném na Moravském náměstí.

Výstava Umění snížené diference si nicméně klade jiné cíle a řeší jiná témata než Bílý prostor v bílém prostoru, který slouží především jako historický referenční bod. Prezentovaní umělci představují vrchol současné tvorby v umění nízké diference a zároveň ke společnému námětu přistupují každý z jiného úhlu, což do výstavy vnáší různorodost. Současný projekt tak veřejnosti představuje široké spektrum forem umění, vytvářející napětí mezi tím, co je viditelné a co skryté.