Gaia Mesiah přiveze na Flédu posílené vokály a nové aranže

Brno, 26. února 2020 – Úřadující královna českého crossoveru Gaia Mesiah je na turné k aktuální desce Refresh in Golden Hive Live. Vyvrcholí 26. března na Flédě divokou koncertní energií doprovázenou pozměněnými aranžemi a novou dynamikou starších písní. Večer zahájí rap nu-metalová formace Phatlip a završí DJ rockotéka v režii Gaia Mesiah.

Kapela se před pár lety (2016) vrátila na pódia a zahájila novou etapu své existence. Vydala vynikající a kritikou oceňovanou desku Excellent Mistake (2019) a kromě toho, že je nominovaná na album roku v posluchačské anketě Žebřík, skvělý pocit z ní mají i její členové. „Myslím, že teď máme tu starou živelnost, která nás s věkem neopustila, a navíc nám to líp funguje dohromady... Pro mě nové album znamená tvůrčí satisfakci, naplnění hudebních vizí, jakousi sklizeň dávno zasetých a pozvolna zrajících témat," komentovala změnu v rozhovoru pro portál iDNES kytaristka Santa Morella.

K bezbřehé energii v ní kapela přidala hudební vyzrálost, týmovou skladatelskou práci a profesionalitu, která vyústila v jasnou představu o zvukových nuancích nového i staršího materiálu. Mezi deskou Excellent Mistake (2019) a dalším chystaným albem, jež vyjde příští rok, se proto čtveřice rozhodla provětrat svou starší diskografii a využít vynikajících producentských kvalit Goldena Amaka k natočení unikátní živé nahrávky. Tak vzniklo netypické "best of" album Refresh in Golden Hive Live (2020) nahrané na jeden zátah ve studiu Golden Hive. Obsahuje deset skladeb z prvních tří desek kapely, mezi nimiž kromě klasických hitovek nechybí ani méně hrané skladby s novými aranžemi, Joshovy vokály a další novinky, které budou tvořit jádro brněnského koncertu. Po něm se Gaia přesune na malou stage a rozjede afterparty vlastní DJ rockotékou.

Nabitý večer odstartuje energická parta Phatlip svérazně kombinující rap a nu-metal. Kapelu charakterizuje hutná hra na speciální sedmistrunnou kytaru (Žabis), rapující dvojice Stanley Ipkiss a Vision, nekompromisní Dolasova basa a bubenické know-how Mishy M. z Gaia Mesiah, která je součástí Phatlipu od roku 2017. Od svého vzniku v roce 2010 skupina odehrála řadu klubových (Rock Café, Palác Akropolis) a festivalových vystoupení (Rock for Churchill, Rock for People) a vydala debutové album A wonno fak yo.