Výstava ve vile Stiassni připomene 125 let Bohuslava Fuchse

Brno, 13. února 2020 – Od pátku 28. února budou mít návštěvníci vily Stiassni možnost putovat po slavných stavbách Bohuslava Fuchse prostřednictvím výstavy z produkce Kotěrova centra architektury o.p.s. a nakladatelství FOIBOS BOOKS. Připomeneme si tak 125 let od narození tohoto významného architekta. Výstava zůstane ve vile do 6. dubna.

Bohuslav Fuchs se narodil 24. března 1895 ve Všechovicích. Byl žákem a spolupracovníkem Jana Kotěry a postupně se stal se jedním z nejvýznamnějších tvůrců moderní české architektury. Na 150 jeho realizací najdeme nejen v Brně, kde slavný architekt žil, ale také po celé Moravě. Řada soutěžních návrhů směřovala rovněž do Prahy.

Fuchs byl mj. členem Skupiny výtvarných umělců v Brně a Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské. V roce 1932 založil rodinnou firmu AKA, společnost pro výrobu bytových doplňků a uměleckých předmětů. Působil rovněž jako pedagog.

Výstava, kterou připravilo vydavatelství FOIBOS BOOKS a Kotěrovo centrum architektury, nás provede bezmála třiceti stavbami od Fuchsovy vlastní vily v Brně, přes slavný hotel Avion, Zemanovu kavárnu, elektrárnu v Třeštině, dům Jakuba Demla v Tasově, vily v Bílé čtvrti v Luhačovicích, až po termální koupaliště Zelená žába v Trenčianských Teplicích. Mimo nejznámějších staveb výstava připomene i některé málo známé, například Fuchsovu tvorbu v rodných Všechovicích.

Výstava bude ve vile Stiassni přístupná až do 6. dubna. Návštěvníci ji mohou vidět vždy v pondělky, pátky a o víkendech v době od 10 do 16 hodin. Jednotné vstupné činí 30 Kč a zahrnuje vstup do jedné z největších vilových zahrad založených v meziválečném Československu.

VERNISÁŽ: 27. února 2020 v 17 hodin

PŘEDNÁŠKA prof. Vladimíra ŠLAPETY: 10. 3. 2020 v 17 hodin, vstup volný