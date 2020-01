Hůlka se vrací k opeře ve velkolepém projektu Belcanto, zastaví i v Brně

Brno, 5. ledna 2020 - O návratu k opeře snil zpěvák Daniel Hůlka již řadu let a nyní si konečně splní svůj velký sen. Společně s dalšími významnými operními zpěváky bude tento rok vystupovat v projektu Belcanto, kde ho doprovodí 70člený orchestr a se kterým objede velké haly České republiky. V rámci turné zastaví i 11. ledna v Brně.

„Operu jsem vystudoval a po všech těch letech strávených v muzikálech jsem snil o tom, že se k ní vrátím, ale přiznávám, že člověk za ty roky pozbude jistotu. Ale když jsem před rokem začal brát hodiny operního zpěvu u Vlado Chmela, začal jsem mít pocit, že by to přece jen šlo,“ říká Daniel Hůlka a jeho pěvecký kouč Vlado Chmelo, který má za sebou úctyhodnou pěveckou kariéru, během které vystupoval v nejuznávanějších operních scénách po celém světě, k tomu říká: „O tom, že je Dan výjimečný zpěvák nebylo pochyb, ale když se ke mně před rokem dostal, ani ve snu jsme nečekali, že bude dělat takové pokroky. Po těch letech v muzikálu si dokázal udržet svěží hlas a já mu musím vyseknout poklonu, protože dnes si odvážíme myslet na velké role, ve kterých může využít to, co mu bylo naděleno.“

Halový operní projekt Belcanto vznikl tak trochu náhodou a spontánně. Vlado Chmelo je totiž hlasovým koučem nejen Daniela Hůlky, ale i respektovaných zpěváků Petera Bergera nebo Terezy Mátlové, a protože dost často zkouší společně, jednoho dne je napadlo vytvořit projekt, ve kterém se všichni představí v áriích, v nichž naplno zúročí své pěvecké mistrovství. A tak vzniklo představení Belcanto, které se rozhodl zaštítit divadelní a filmový producent Jiří Dušek z KVArt Production s.r.o.

Už dva měsíce probíhají zkoušky na lednovou premiéru, která se uskuteční 11. ledna v Brně, natáčí se zároveň album, které si budou moci diváci zakoupit, zkouší dva 70člené orchestry, připravují se velkoryse pojaté projekce. „Musím říct, že to bude opravdu jedinečný projekt, nic se nenechává náhodě. Je radost na něčem takovém pracovat. Za ty roky v téhle profesi jsem už došla do bodu, kdy chci dělat jen s těmi, kteří svou práci dělají dobře a rádi, a to se v Belcantu plní vrchovatě,“ doplňuje zpěvačka Tereza Mátlová, která se těší i na to, co ji čeká v nejbližších dnech – na výběr šatů.

Přípravy si užívá také zpěvák Peter Berger, který v těchto dnech přiletěl na zkoušky z Turína, kde vystupuje. „Pro mě je to velká výzva. Jsem zvyklý vystupovat v operních domech, ale v halách jsem ještě nikdy nezpíval. A navíc práce s takovými zpěváky, jako jsou Dan nebo Tereza, je jedinečná, o zpívání pod vedením Vlado Chmela ani nemluvě.“ A aby toho nebylo málo, Peterovi se narodilo před pár týdny druhé dítě, takže jeho program, kdy zpívá v cizině, doma a do toho zkouší, je opravdu nabitý. „Zrovna teď ale nejsem za vzorného otce, už dva týdny jsem miminko neviděl, ale žena je naštěstí z oboru a chápe to.“

Práci s kolegy si pochvaluje i Daniel Hůlka a dodává: „Ten svůj návrat do opery jsem si nemohl přát lepší. A přiznávám, že kdyby mě nevedl Vlado, nevím, jestli by se mohl uskutečnit. Chápete, že já mám to štěstí, že mě vede sólista Metropolitní opery v New Yorku? To je prostě splněný sen.“

Představení projektu Belcanto se kromě Brna uskuteční také 19. ledna v Pardubicích a 21. února v Liberci a diváci uslyší árie a duety z děl A. Dvořáka, W. A. Mozarta, G. Pucciniho, G. Verdiho, J. Strausse nebo L. Bernsteina.