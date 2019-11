Výstava v Urban centru představí dílo architekta Michala Sedláčka

Brno, 13. listopadu 2019 – Praha, New York, Moskva, Los Angeles. To jsou města, kde žil a pracoval architekt Michal Sedláček. Po pětadvaceti letech v zahraničí se vrátil zpět do svého rodného Brna, kde už třetím rokem vede Kancelář architekta města. Výstava s podtitulem „nástup do třetí třetiny“ představí jeho dosavadní kariéru architekta, pedagoga a ředitele. Lidé ji mohou navštívit od 15. listopadu do 6. prosince v brněnském Urban centru vedle Staré radnice. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu od 18 hodin. Vstup je zdarma.

„Ať už jsem pracoval kdekoliv po světě, vždy mě provázely dvě věci – Brno a hokej, který jsem hrával od mala. Proto i tato výstava má hokejový podtitul – nástup do třetí třetiny. Po pětadvaceti letech zahraničních zkušeností mám nyní možnost ovlivnit podobu svého rodného města. To je pro architekta ta největší výzva, v hokeji je třetí třetina mnohdy rozhodující část celého utkání,“ shrnul Michal Sedláček.

Výstava ukáže jednotlivé etapy a projekty dosavadní kariéry Michala Sedláčka. Od jeho newyorských začátků, po spolupráci se světově uznávaným architektem Frankem Gehrym až po jeho vlastní projekty, které vznikaly pod značkou architektonické firmy Aedas.

„Vždycky jsem věděl, že se chci vrátit do Brna. Práce městského architekta proto byla skvělá příležitost. A jsem rád, že se nám podařilo prokázat, že KAM má svůj smysl. Dnes jsme nejen koncepční pracoviště, ale také zpracováváme návrh nového územního plánu nebo organizujeme architektonické soutěže. Jedním z velkých úkolů je i příprava nové čtvrti Trnitá,“ dodal Sedláček.

Projekty napříč světadíly

Brněnský rodák Michal Sedláček vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně a Školu architektury na AVU v Praze. V květnu 1990 odletěl do New Yorku, po třech letech se přestěhoval do Moskvy. Po návratu do USA pracoval v Los Angeles u architekta Franka Gehryho, který je v Česku znám především jako spoluautor Tančícího domu. Podílel se mimo jiné na návrhu koncertní haly Walta Disneyho nebo Muzea tolerance v Jeruzalémě. V roce 2008 založil v Los Angeles pobočku firmy Aedas, která patří mezi deset největších architektonických firem na světě. Vedl ji až do jara 2016, kdy zvítězil ve výběrovém řízení na ředitele Kanceláře architekta města Brna.

V době vedení Aedas LA navrhoval projekty v Americe, Asii a na Blízkém východě, například územní plán pro Sakhir City v Bahrajnu, fotbalový stadion a multifunkční centrum pro Mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru, 288 metrů vysoké mrakodrapy – dvojčata v Kunmingu v Číně nebo stadion pro americký fotbal pro 75 tisíc diváků v Los Angeles.

Hokejové pravé křídlo

Od dětských let až do staršího dorostu hrál Michal Sedláček zpočátku na levém a poté pravém křídle v hokejovém oddílu Ingstav Brno (příznačně Ingstav je zkratka pro „inženýrské stavby“). V New Yorku přešel na in-line hokej, v Moskvě propadl kanadské hře broomball, aby se v Los Angeles vrátil ke klasickému lednímu v místních amatérských ligách a na hokejových turnajích v Las Vegas. Vytvoření hokejového týmu KAM je zatím neuskutečněným snem.

Michal Sedláček, architekt – nástup do třetí třetiny