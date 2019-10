Brněnští rockeři z GATE Crasher vydávají novou desku “mrazení”

Brno, 25. října 2019 - Brněnská parta GATE Crasher po třech letech přichází s novinkou v podobě páté řadovky “mrazení”. Deska přináší 8 zbrusu nových skladeb a mrazit vás u ní rozhodně bude! “mrazení” oficiálně spatřilo světlo světa 18. října, kdy kapela desku pokřtila na velkolepém koncertě v brněnském Sonu a o den později v pražském Paláci Akropolis.

Kmotry desky se stali Jaroslav Albert Kronek (ex Kern, Alband, Hrubín) a Marta Jandová (Die Happy). Jedná se již o pátý řadový počin GATE Crasher, přesně tři roky po předchozí placce #nevynechas. Pokud tedy nepočítáme povedenou výběrovku 10 LET (2017), kterou GATE Crasher bilancovali dosavadní působení a oslavili 10 let existence.

Novinka “mrazení” nabízí celkem 8 pecek. Dvě z nich (Bestie a Čas se začít bát) kapela poslala do světa už na jaře letošního roku jako návnadu na podzimní počin. Deska vznikala ve spolupráci hned několika studií. Nahrávání vokálů se ujalo Neuro Impulse Sound Studio, které stojí za předchozí deskou #nevynechas, míchání a mastering byl svěřen studiu Shaark, se kterým kapela také již v minulosti spolupracovala.

“Písničky na “mrazení” jsme vybírali asi z 20 nápadů, který jsme nastřádali během posledních dvou let.” popisuje vznik materiálu zpěvák Ondra. “U nás je to pokaždý stejný. Vždycky máme spoustu nápadů, ale k výsledku nás donutí vždycky až termín. Tehdy všichni začneme naplno makat. Bez termínu by to u nás asi nedopadlo,” doplňuje basák Macek.

Všechny písně jsou opět vybaveny výhradně českými texty, stejně jako na posledních dvou deskách. Zajímavostí je skladba Laaaska, ve které se hlavního zpěvu ujal basák Macek, který měl až doposud na starosti hlavně doprovodné vokály. Máme se rozhodně na co těšit.

Na nové skladby si můžete užít i naživo na některém z koncertů právě probíhajícího #mrazeni tour, které kapela hned po vydání desky odstartovala.