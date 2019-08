Hudební událost léta: Na BVV vystoupí 21. srpna The Offspring

Brno, 5. srpna 2019 – S koncem léta přijde i jeden z jeho hudebních highlightů. Dne 21. srpna zahrají v rámci série Rock for People Concerts na brněnském výstavišti punkrockové legendy The Offspring. Na festivalu Rock for People 2016 vystupovali vedle Massive Attack v roli headlinerů a na loňském vydařeném koncertě v Praze The Offspring opět dokázali, že jich není nikdy dost.

Kapela se k nám vrací velmi ráda, přičemž svůj úplně první koncert v Praze odehrála v roce 1993 v malém klubu ve sklepě jako předkapela NoFX, pro které tehdy dělal kytarista The Offspring bedňáka. Není pochyb o tom, že nás opět čeká nezapomenutelný zážitek, což slibuje i obrovská fanouškovská základna, která na koncertech umí s kalifornskými hochy odzpívat téměř každé jejich slovo. Jako support vystoupí kapely Ignite, WSTR a Burning Steps.

Vstupenky jsou v prodeji za 1190 Kč na GoOut.cz. Koncertu předchází o den dříve ještě jedno vystoupení kapely v Amfiteátru Loket, zde jsou ale vstupenky již vyprodané.

The Offspring založil v polovině 80. let kytarista Bryan "Dexter" Holland a basista Greg K, tehdy ještě pod názvem Manic Subsidal. Jejich první velký úspěch přišel v roce 1994 s vydáním třetího studiového alba Smash, které se stalo dosud nejprodávanějším albem, jaké kdy vyšlo na indie labelu. Desky se prodalo přes 12 milionů kusů a dočkalo se hned šesti ocenění platinové desky. Následující alba jako Ixnay on the Hombre, Americana či Conspiracy of One sice na úspěch Smash nedosáhly, ale i tak získala platinové desky.