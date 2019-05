Na Šelepce se hraje už půl století, 1. května bude slavit

Brno, 29. dubna 2019 - Brněnský klub Šelepka na „prvního máje“ oslaví rovnou padesátku na kulturní scéně. Uspořádal proto celodenní akci 50 let Šelepky Fest, kde se pod širým nebem vystřídá program pro děti, koncerty nejrůznějších žánrů, Big band brněnské konzervatoře a večer v klubu zahrají legendární Synkopy 61. Veškerý program kromě večerního koncertu v klubu je bezplatný.

Prvního května 1969 se poprvé otevřel klub Šelepka (tehdy jako Beat Fan Club) a zahrála zde skupina Progress Organization. Vzniklo tak místo, které se stalo prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu i v okleštěných podmínkách socialistického Československa. Jeho zakladateli byli již zesnulý Miloš Bernátek zvaný Berny a Jiří Sedláček. Ten na léta, kdy klub vedl, vzpomíná s láskou

„Šelepka zásadním způsobem ovlivnila a změnila můj životní osud. Přinesla setkání s lidmi, kterých jsem si vážil a měl je rád. Mimo Bernyho, pro nějž byla Šelepka dítětem, které si hýčkal a měl k němu vřelý otcovský vztah, to byla spousta dalších. Uvedu alespoň ty, kteří již bohužel nejsou mezi námi, ale zůstanou navždy v mém srdci – kromě Bernyho to byli Franta Jemelka, Bob Frídl, Jef Kratochvil, Franta Kocourek, Jirka Pecha, František Kressa. Konaly se tu nezapomenutelné akce jako oldies party, Tekutý kapřík, vystoupení Vodňanského a Skoumala, odehrálo se tu přes tři sta zápasů Bolkovy jedenáctky. Zkrátka vybaví se mi toho tolik, že by to bylo na knihu, kterou věřím, že napíše někdo povolanější.“

Šelepka se významně zapsala i do historie mnoha kapel a na pódiu se vystřídala řada známých jmen. Jedním z těch, kteří se sem opakovaně vrací, je Laco Deczi. „Když se řekne Šelepka, vybaví se mi domov pro Celulu, Bernátek se Sedláčkem a další lidi, co tam pro nás ten domov vytváří i dnes,“ vzpomíná kultovní a svérázný jazzman.

V dobách normalizace zde hrávalo také HaDivadlo, klub je po desítky let scénou Big Bandu Gustava Broma, Miroslav Donutil zde natáčel své první pořady a legendární byly i zdejší diskotéky. „Šelepka byl můj vstup do světa bigbítu. A nejen bigbítu. Viděl jsem tam jedno z mála vystoupení Hutky s Třešňákem, slavné Fat Matress. Ale hlavně jsme nevynechali jedinou sobotu a neděli, chodili jsme na všechny diskotéky Trejtnara s Pavlíkem, Jindry Eliáše a dalších,“ vzpomíná Jiří Vondrák, hudebník, spisovatel a dokumentarista.

Festivalové dopoledne dětem

Ale zpátky k připravované akci 50 let Šelepky Fest, která se bude konat na 1. máje. Festival zahájí dětské dopoledne. „Naši fanoušci a pamětníci patří k ročníkům, které mají děti či vnoučata. Máme radost, že se nám daří tyto generace minimálně po dvě neděle v měsíci spojovat i v našem programu a tuto mezigenerační notu jsme nasadili také u festivalu. Dopoledne postavíme oblíbený skákací hrad a v jedenáct přijdou herci z Divadla Kamarádi, kteří připravili show s dětskou diskotékou, zpíváním a tvořivými dílnami,“ uvedla Barbora Dynáková, produkční Šelepky.

Už od dopoledne bude také otevřeno venkovní občerstvení v podobě grilovaných specialit. O kávu se postará hostující soused – Komár espresso bar.

Odpoledne od sólového písničkáře po Big band konzervatoře Brno

Odpolední program zahájí Martin Binder, který je pro svůj charakteristický hluboký hlas, doprovázený kytarou, často připodobňován k Johnnymu Cashovi. Ze současné brněnské hudební scény se představí Nebeztebe, kteří z původního folk-rocku s etno motivy úspěšně vykouzlili nový sound plný nevšední rytmiky, atmosférických zvukových ploch a křehké melodiky. Na tradici big bandů, které na Šelepce vždy vystupovaly, pak naváže Big band konzervatoristů pod taktovkou Mojmíra Bártka, dlouholetého sólisty, skladatele a aranžéra Orchestru Gustava Broma.

V podvečer publikum roztančí Jamiroquai Tribute Band Brno, v současnosti jediná skupina v Česku, která nabízí průřez největšími hity z více než dvacetileté kariéry britské populární skupiny, včetně skladeb z posledního alba z roku 2017. „Bude to špičková nálož funku, soulu a popu, u které nezůstane žádná noha klidná!“ vzkazuje kapela hostům padesátin klubu Šelepka.

Závěr bude patřit legendě Synkopy 61

Atmosféře časů, kdy klub začínal, bude nejblíže večerní koncert kapely Synkopy 61, která oslavila na Šelepce svou padesátku již před dvěma lety. „S klubem na Šelepce jsou Synkopy 61 spojené již od jeho začátků, poprvé jsme zde hráli v roce 1970 a v těch letech jsme tu i zkoušeli. S Milošem Bernátkem jsme byli a s Jurou Sedláčkem stále jsme kamarádi. Díky Milošovi jsme si zahráli s americkou skupinou The Beach Boys před padesáti lety na dnes již neexistujícím Zimním stadioně. Po našem comebacku v roce 1995 jsme hráli na Šelepce celkem šestnáctkrát, také jsme několikrát koncertovali 30. dubna na akci Nebe plné hvězd v parku před Šelepkou, spolu s Evou Pilarovou, orchestrem Gustava Broma a dalšími. Nejraději ale vzpomínáme na tři vyprodané koncerty v rámci padesátin naší kapely Synkopy 61. Zatím naposledy jsme se setkali se svými fandy na křtu knihy Jiřího Vondráka Synkopy 61 ... a bylo nám hej, kde se vytvořila až dojemně domácí atmosféra,“ uvedl ke koncertu člen kapely Petr Směja.

Pouze na tento koncert je nutné zakoupit lístky, protože se koná uvnitř klubu a tradičně je o vystoupení skupiny Synkopy 61 velký zájem.

Foto: archív, Šelepka v roce 1969