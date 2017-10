Tomáš Kočko & ORCHESTR míří do Sono Centra

Brno, 16. října 2017 - Tomáš Kočko & ORCHESTR zahrají 17. října exkluzivně s dechovou sekcí Kočkovjanka v brněnském SONO Music Centru. Během speciálního koncertu dojde i na ochutnávky z novinkového pohádkového alba.

Tomáš Kočko & ORCHESTR i letos pokračují v tradici velkého podzimního koncertu v Brně. Tentokráte přizvou do SONO Music Centra jako hosty dechovou sekci Kočkovjanka a vokální dívčí sbor Kampanela. Návštěvníci v tento jedinečný večer uslyší skladby nejen z aktuální úspěšné desky „Velesu“, kde rovněž našla dechová sekce své uplatnění, ale dojde i na ochutnávky z připravovaného pohádkového alba. Jedna z pohádek (O Honzovi a zakleté princezně) je totiž aranžována do české dechovky. Dechy se proplétají i staršími alby skupiny od „Poplóru“ přes „Cestou na jih“.

„Dechovka je posledním respektováníhodným výhonkem moravské lidové hudby. Pak přišly samohrajky a rozmělnění tradic. Od doby, kdy jsem experimentálně použil žestě na nahrávce Poplóru, je jejich jiskřivě barevný zvuk součástí každého našeho dalšího alba. No, a jednou v roce si dopřejeme ten luxus, pozveme si kmenové hráče B – Side Bandu a orchestru Městského divadla Brno do SONO Music Centra a užijem si to. Přijďte! Bude veselo, tanečně a pohádkově!“ zve na koncert Tomáš Kočko.