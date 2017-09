Fléda představila program na novou sezónu, láká na řadu hvězd

Brno, 15. září 2017 - Po letní přestávce se klub vrací s novým programem. Orientace na náročnější a elektronicky vyhraněnější projekty na Flédu přivedla zásadní jména letošních festivalů: výjimečného producenta Maxe Coopera (UK), který si podmanil publikum Colours of Ostrava nebo vizionáře elektronické hudby Roneho (FR), jehož fanoušci uvidí v ČR poprvé. V české premiéře se představí jeden z nejprodávanějších současných techno producentů Reinier Zonneveld (NL) nebo v Česku dlouho očekávaný DIY projekt Doldrums (CAN). S novým albem se na Flédu vrací unikátní hudebník s temně podmanivým hlasem Mark Lanegan (USA).

V podzimní sezóně klub navazuje na loňskou odvážnou dramaturgii a rozvíjí všechny její linie. Vzhledem k velikosti a špičkovému technickému zázemí zůstává Fléda multižánrová. V prvé řadě se zaměřuje na současnou elektronickou hudbu od experimentálních DIY projektů, přes klubové DJ performance až po velká jména světové taneční scény uváděné pod značkou festivalu elektronické hudby Echoes.

„V jarní části festivalu jsme se soustředili na minimalistické tendence v elektronické hudbě. Podzimní Echoes zviditelňují fenomén inteligentní taneční hudby a její snahu propojovat různé druhy umění,“ vysvětluje dramaturgyně klubu Fléda Marie Butula Cichá. Headlinerem říjnové edice bude klíčový zástupce francouzské elektronické scény Rone, jenž na Flédu přiveze nové album Mirapolis a představí osobitý zvukový vesmír s jeho uhrančivou vizualitou. Jako hvězda listopadové etapy zazáří britský producent Max Cooper s unikátní show MESH live, která spojuje hudbu, vědu a vizuální umění.

Kvalitními jmény se pyšní také oblíbená klubová noc Elektra. V zářijové edici se poprvé v ČR představí uznávaný techno producent Reinier Zonneveld (NL) s propracovanou live show k albu Megacity Servant. Hlavní událostí prosincového vydání bude vystoupení nekonvenčního producenta Johannese Heila (DE), který je ztělesněním dynamické, hypnotické a syrové tváře techna.

Ani v podzimní sezóně nebudou chybět zástupci světové hip hopové scény, kterou Fléda mapuje. Na loňské podzimní vystoupení Zebra Katze (USA) naváže show brooklynského queer rappera Cakes Da Killa (USA), zatímco překvapivý úkaz ruské raveové scény Little Big připomene Flédě divokou jarní performance estonského podivína Tommyho Cashe. Na své si přijdou také příznivci tvrdší muziky v několika velkých metalových svátcích. V září se na Flédě s novou deskou zastaví stálice melodického nu-metalu Seether (JAR), v říjnu přijedou death-metaloví Paradise Lost (UK) se dvěma luxusními supporty Pallbearer (USA) a Sinistro (POR) a na koncertní pódia se po letech vrátí legenda českého blackmetalu Master’s Hammer.

Nositel chraplavého barytonu Mark Lanegan (USA), legendární spolupracovník Nirvany, PJ Harvey a Mobyho, představí svou současnou hudební polohu, jíž dominuje výrazná basová linka s téměř tanečním nábojem. Originální fúzi folku, rocku, elektroniky a blues přiveze charismatický písničkář Fink (UK) s novým albem Resurgam. Deset let své existence oslaví švédská rocková smršť s nekonečnou koncertní energií a smyslem pro humor Royal Republic (SWE). Do snové kombinace elektronické hudby a mrazivých kytar návštěvníky Flédy zahalí úkaz dánské alternativní scény Sleep party People. Do ČR konečně dorazí zástupce kanadské elektronické scény Doldrums v čele s montrealským DIY producentem, zpěvákem a vizuálním umělcem Airickem Asherem Woodheadem, kterého doprovází art punková hudebnice Petra Glynt a Tobias Rochman.

Dramaturgie nezapomněla ani na domácí produkci. Svá nová alba na Flédě představí několik kapel: špička tuzemské alternativní scény Zrní, jazz-funkoví divoši J.A.R., zakladatelé glamtronicu Mydy Rabycad, legenda českého metalu Insania, indie popoví Lake Malawi a v rámci koncertu Sto zvířat i dlouholetá zpěvačka kapely Jana Jelínková. Fanoušci Mig 21 se také letos mohou těšit na tradiční listopadový dvojkoncert. Na svůj úspěšný comeback naváže jazz-rockové trio minus123minut a živelná hardcorová formace Gaia Mesiah. Program podzimní sezóny doplní dvojkoncert turbošansonové party Poletíme?, dynamit tuzemské taneční scény Skyline, česká punková legenda Visací zámek nebo multiinstrumentalista Voxel ve folklor-popovém vydání s cimbálovkou. Zvláštní pozornost zaslouží nově vzniklý projekt Zvíře jménem podzim, který sdružuje více než dvacet hudebníků z českých alternativních kapel kolem muzikanta Jakuba Königa z projektu Kittchen.

Vybrané koncerty podzimní sezóny 2017

22/9 Elektra: Reinier Zonneveld (NL) #elektra #techno #house #live

30/9 Seether (JAR) #metal #numetal

7/10 Master’s Hammer #blackmetal

10/10 Paradise Lost (UK) / Pallbearer (USA) / Sinistro (PT) #metal

17/10 Fink (UK) #indie #folk #blues #rock #alternativa

19/10 Skyline #electro #pop

20/10 Echoes: Rone live (FR) #elektronika #idm #techno #live #echoesfestival

24/10 minus123minut – Přijedeme za vámi autem tour 2017 #rock #alternativa #blues #jazz

26/10 Voxel s Cimbálovkou #folk #pop #folklor

1/11 Mig 21 – Svoboda není levná věc #pop #rock

2/11 Mig 21 – Svoboda není levná věc #pop #rock

3/11 Echoes: Max Cooper live (UK) #elektronika #idm #techno #live #echoesfestival

4/11 J.A.R. – Eskalace dobra Tour 2017 #pop #funk #rock

5/11 Doldrums (CAN) #pop #elektronika #indie #diymusic