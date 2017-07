Špilberk rozzáří skleněné objekty Jiřiny Žertové

Brno, 14. července 2017 - Skleněné objekty hravých barev i tvarů rozzáří prostory Královské kaple a Hranolové věže na hradě Špilberku. Muzeum města Brna tam představí díla sklářské výtvarnice Jiřiny Žertové – pokračuje totiž ve své tradici výstav o sklářském umění. Jiřina Žertová patří v kontextu českého skla 2. poloviny 20. století mezi nejvýznamnější umělkyně. Výběr z její 60leté tvorby představí výstava Vrstvení. Veřejnost ji může na Špilberku navštívit až do 3. září.

Dvacet skleněných artefaktů Jiřiny Žertové je k vidění v reprezentativních prostorách hradu Špilberku. Je mezi nimi to nejlepší z celoživotní tvorby této výjimečné a činorodé výtvarnice. Její sklo není dekorativní, jde o expresivní umělecká díla. Výstava zachycuje různá období a různé přístupy v její tvorbě. „V Hranolové věži je několik prací z 60. až 80. let, kdy tvořila rozměrné foukané objekty s výraznými barevnými přechody a živelnými tvary. Jejich zvláštního tvarosloví dosáhla pomocí otisků foukacích tyčí, kovových sítí a mříží nebo valch. Prací se strukturou povrchu vytvářela vizuální hru mezi vnějším a vnitřním prostorem,“ říká kurátor výstavy Ján Gajdušek.

V Královské kapli jsou pak vystaveny novější práce od 90. let. „Tehdy začala Jiřina Žertová experimentovat s tabulovým sklem. Malované tabule vršila na sebe a vytvářela tím prostorovou hru barevných tvarů,“ vysvětluje Gajdušek. K vidění jsou např. známé exponáty Kolotoč nebo Milenci. Pod několika artefakty jsou zrcadla – odrazy totiž zdůrazňují jejich barvy a strukturu a umocňují dojem nekonečné hlubiny. Expozici doplňují i dva mohutné skleněné sloupy v červené a černé barvě. Brněnská výstava se jmenuje „Vrstvení“ – název odkazuje ke způsobu, jakým Žertová pracuje se sklem. Vrství totiž barvy i samotné skleněné tabule. Zvláště v novějších pracích na sebe staví skleněné desky horizontálně i vertikálně, čímž vzniká fascinující architektura plná zákoutí, průhledů a odrazů. „U foukaného skla nelze plně ovlivnit výsledný tvar barevné malby, proto jsem začala tvořit ze skla tabulového. Na tabulích mám barvu pod kontrolou a mohu s nimi pracovat podle mých představ,“ líčí Jiřina Žertová.

Studovala v 50. letech na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Josefa Kaplického, od nějž získala průpravu v malbě, sochařství a práci se sklem. Využila ji v návrzích broušených optických váz a karaf, za něž získala v roce 1957 ocenění na Milánském trienále. V 60. letech začala spolupracovat se sklárnami ve Škrdlovicích a v Novém Boru. V roce 1975 měla první samostatnou výstavu v Liberci. Od té doby až do současnosti vystavovaly její díla prestižní galerie po celém světě, např. v New Yorku, Chicagu, Londýně, Hamburku, Frankfurtu nebo Tel Avivu. Jiřina Žertová má za sebou 60 let tvorby, je stále aktivní a patří ke špičce českého sklářství. Její skleněná díla v sobě mají cosi tajemného. Navádí nás do jiné, barevnější reality.

