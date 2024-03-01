Opomíjený kus Špilberku se promění v Otevřený les
Brno, 7. října 2025 - Rada města Brna schválila investiční záměr projektu Otevřený les v parku Špilberk. Revitalizace se zaměří na severní část parku navazující na Otevřenou zahradu a počítá s rozsáhlými sadovými úpravami, novými cestami i prvky drobné architektury. Celkové náklady dosáhnou téměř 11 milionů korun, z toho 4 miliony jsou určeny na biologické rekultivace. Realizace začne ještě letos na podzim a potrvá do konce roku 2026.
Projekt vzniká ve spolupráci s Nadací Partnerství a Veřejnou zelení města Brna. Součástí bude péče o stávající vegetaci, zdravotní probírky dřevin, nové výsadby i modelace terénu. Přibudou trvalé travnaté porosty, přístupové schodiště i cesty, které zlepší prostupnost parku. Otevřený les naváže na Otevřenou zahradu a nabídne veřejnosti novou přírodní plochu v těsném sousedství centra města.
„Špilberk je zeleným srdcem Brna. Otevřený les zpřístupní dosud opomíjenou část parku, která dnes slouží spíše jako útočiště pro lidi bez domova. Přeměníme ji na prostor, kde lidé najdou klid, bezpečí i přírodu v její přirozené podobě. Díky sadovým úpravám a novým trasám se zlepší komfort návštěvníků a zároveň podpoříme biodiverzitu v centru města,“ uvedl náměstek primátorky města Brna pro životní prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL).
Projekt navazuje na dlouhodobé úsilí města o zkvalitňování veřejné zeleně. Revitalizace Otevřeného lesa zároveň odlehčí přetížené Otevřené zahradě, která dnes přitahuje desetitisíce návštěvníků ročně. Obyvatelé Brna i turisté tak získají další dostupný přírodní prostor, který spojí rekreaci, ekologii i vzdělávání.
