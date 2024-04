Sezóna 2024 v Muzeu města Brna bude plná novinek

Brno, 31. března 2024 - Muzeum města Brna bude mít velmi nabitou sezónu. Interaktivní prohlídky Vodojemů na Špilberku, zahájení pravidelného provozu v Arnoldově vile, virtuální prohlídka vily Tugendhat, letní školy pro teenagery i seniory nebo oslavy 120 let výročí od založení Muzea města Brna. To jsou hlavní akce, na které se návštěvníci mohou v sezóně 2024 těšit.

Po znovuotevření populární a výjimečné expozice Barokní lékárny na hradě Špilberku, přichystalo Muzeum města Brna od 1. dubna 2024 další návštěvnickou lahůdku, a to oživení prohlídkového okruhu Vodojemy na Špilberku. Špilberské vodojemy se tak připojují k těm na Žlutém kopci, které provozuje Turistické informační centrum. Návštěvníci zde zažijí unikátní atmosféru autentického prostoru dvou vodních nádrží z roku 1870 a 1900 s historickým výkladem, který bude nově doplněný o nejrůznější interaktivní a audiovizuální prvky.

Dalším lákadlem je zahájení pravidelného provozu Arnoldovy vily. Od 5. dubna budou moci návštěvníci zavítat do Arnoldovy vily od pátku do neděle v čase 10.00 – 18.00. Vilu a expozici Odkaz minulosti v plynutí času budou moci navštívit buď individuálně, anebo s průvodcem. Vstupenky jsou již nyní dostupné na BrnoiD. Expozice je rozmístěna v domě v rámci pater a je složená ze tří částí, kdy první odkazuje na genius loci celého objektu a okolí, ve třetím podlaží se návštěvník seznámí s příběhem stavitele Josefa Arnolda a poslední část je věnovaná osudu posledních soukromých majitelů vily, kteří byli židovského původu. Od 1. května bude otevírací doba prodloužena od úterý do neděle a přidá se i provoz letní kavárny ve vile. Během měsíce května bude také dokončena kompletní obnova zahrady a dojde k propojení se zahradami vily Tugendhat a Löw-Beer.

Ani o zajímavé výstavní projekty nebude v tomto roce nouze. Od 16. května bude na dělovém bastion a v Galerii jih na hradě Špilberku probíhat výstava Na brněnské vlně, zaměřená na stoletou historii rozhlasového vysílání. Součástí bude audiotéka s ukázkami rozhlasové práce a interaktivní koutek. Oblibu si u návštěvníků zajistily i venkovní výstavy v areálu hradu Špilberku. Od 5. května zde dosavadní výstavu soch nahradí nová, a to Sochy na hradě II. Tentokrát půjde o zajímavé ukázky umělce Martina Skalického. 19. září začne v prostorách hradu Špilberku výstava Brno nostalgické, ve které budou hrát hlavní roli veduty města Brna, tedy pohledy na Brno od nejstaršího vyobrazení města až k pohledům na Brno z 80. let 20. století. „Jednou z nejzásadnějších výstavních výzev roku 2024 je modernizace historických expozic a zahájení revitalizace prohlídkového okruhu Kasematy – věznice spolu s expozicí Žalář národů,“ popisuje ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Výstavy doplní široká nabídka akcí ve všech objektech MuMB. V dubnu to bude další ročník akcí ŠPILBERK ŽIJE! Velikonocemi nebo ŠPILBERK ŽIJE! Čarodějnicemi. V květnu se odehraje tradiční Brněnská muzejní noc. Speciální noční program, čeká návštěvníky jak na hradě Špilberku, tak ve vile Tugendhat a nově také v Arnoldově vile. Ve výčtu letních kulturních akcí na hradě Špilberku nebudou chybět Letní shakespearovské slavnosti, Mezinárodní hudební festival Filharmonie Brno, opery Národního divadla Brno na velkém nádvoří nebo Prima FRESH festival a Den Brna. Západní kurtina hradu bude patřit akcím spojeným s elektronickou hudbou a na letní scéně si budete moci vychutnat hudební a divadelní představení, ale také letní kino s nekrásnějšími výhledy na Brno. Cyklus STŘEDY V MUZEU, který každou středu nabízí zajímavé aktivity pro širokou veřejnost, bude pokračovat i v roce 2024. Od komentovaných prohlídek aktuálních výstav s jejich autory, přes doprovodné přednášky k výstavám s externími odborníky, až po speciální prohlídky a přednášky na hradě Špilberku, ve vile Tugendhat a samozřejmě také v Arnoldově vile. 14. září vyvrcholí letní sezóna akcí MUZEUM ŽIJE! 120 let, tedy oslavou 120 let od založení Muzea města Brna. Už nyní jsou v plném proudu přípravy celodenního nabitého programu nejen pro rodiny s dětmi.

Muzeum města Brna na letní prázdniny přichystalo projekt PRÁZDNINY V MUZEU. Kromě letních příměstských táborů na Špilberku pro děti od 7 do 12 let nabízí také letní školy pro teenagery ve všech objektech MuMB – na hradě Špilberku, ve vile Tugendhat a v Arnoldově vile bude také jeden turnus letní školy určený seniorům.

Neustálou návštěvnickou vytíženost vily Tugendhat se MuMB rozhodlo vyřešit virtuální prohlídkou celého objektu i zahrady. Nově se z pohodlí domova zájemci mohou projít interiéry i exteriéry vily. Přidanou hodnotou je kromě komentářů k jednotlivým místnostem a stěžejním prvkům vybavení i možnost nahlédnout do částí objektu, které na běžné prohlídce nejsou přístupné.

Vánoce 2024 jsou sice ještě daleko, ale Muzeum města Brna na ně myslí už nyní. Tradičně se chystá program na všechny adventní víkendy. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavou výstavu 100 let Vánočního stromu republiky nebo i výstavy určené především dětem. Evropským hlavním městem Vánoc bylo pro rok 2024 zvoleno Brno, čemuž bude v celém městě přizpůsobený vánoční program. Součástí budou speciální světelné instalace na hradě Špilberku. K vidění budou světelné příběhy z historie města a hradu.

Zdroj: MuMB, foto: Ingimage