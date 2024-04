Přijďte oslavit Den Země do parku na Špilberku

Brno, 19. dubna 2024 - Méně odpadů – méně dopadů. Takové je motto letošních oslav Dne Země, které se v Brně uskuteční v sobotu 20. dubna od 10 hodin v parku pod Špilberkem. Pro malé návštěvníky bude připravena celodenní hra, pro dospělé zase přednášky či exkurze a všichni si užijí kulturní program s divadlem a hudbou nebo návštěvu speciálního ReUse pointu.

Den Země se slaví od roku 1970 s cílem podpořit a propagovat důležitost ochrany životního prostředí. „A od roku 1990 si svátek připomínáme i v České republice. Akce s ním spojené mají u nás tedy již tradici a spoustu podporovatelů. Město Brno tentokrát spolu s organizacemi Lipka, SAKO Brno a dalšími pořádá celodenní událost v parku pod hradem Špilberkem,“ nastínil náměstek primátorky města Brna pro oblast životního prostředí Filip Chvátal a doplnil: „Mottem se pro letošek stalo „Méně odpadů – méně dopadů“. Den bude zacílen na odpady a hlavně na jejich předcházení, a to z různých úhlů pohledu. Program začne už dopoledne a děti si užijí celodenní hru a zábavné aktivity spojené s životním prostředím. Dospělí zjistí více třeba o cirkulární ekonomice nebo zero waste.“

Vytřídit v domácnosti papír, sklo nebo PET lahve už zvládne každý, ale co raději vzniku odpadu předcházet? To všechno se lze naučit už od dětství. Nejmenší návštěvníci si tak na několika stanovištích vyzkouší spoustu aktivit, například kutilskou dílnu s tipy, kompostování či upcyklaci, a prohlédnou si popelářské auto. Odpoledne se mohou dospělí informovat o tom, co je to cirkulární ekonomika a jak na její principy přechází i velké mezinárodní firmy (např. IKEA), dozví se o negativním trendu fast fashion nebo o neplýtvání a tipech, jak vést domácnost s minimem odpadu, na několika přednáškách a workshopech.

V parku na Špilberku také zjistíte, co jsou ReUse pointy, a jeden speciální budete moci navštívit a koupit zde za drobnou částku různé předměty z druhé ruky. Celý výtěžek půjde na sbírku pro Veřejnou zeleň města Brna. Získané peníze se poté využijí na výsadbu a péči o květinové záhony s jarními rostlinami v centru města. Společnost SAKO Brno vyhlašuje akci „Přineste starý mobil k recyklaci“. Během celého dne se budou použité a nefunkční přístroje vybírat za drobnou odměnu. Účastníci se takto mohou zapojit do soutěže o rodinnou vstupenku do Vodojemů Žlutý kopec. Za každý vybraný telefon obdrží částku 20 korun psí hospic Dejte nám šanci.

Součástí bude také kulturní program: divadlo Mikro-teatro zahraje Vítr z plachet a představení Neviditelná, hbitost češtiny se projeví ve slam poetry a vše doprovodí koncert skupin 2AP a Žamboši. Aktuality najdete na webu Připrav Brno, akce je zdarma.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage