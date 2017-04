13. Brněnská muzejní noc se blíží, přípravy vrcholí

Brno, 13. dubna 2017 - Už za několik týdnů, konkrétně 20. května, vypukne třináctý ročník Brněnské muzejní noci. Návštěvníci se mohou již tradičně těšit na otevřená muzea a galerie v pozdních večerních hodinách a především na bohatý kulturní program. Akce se koná v rámci Mezinárodního dne muzeí, jehož ústředním tématem pro rok 2017 jsou tragické dějiny 20. století.

Do Brněnské muzejní noci se v roce 2017 zapojí 28 kulturních institucí – kromě zakládajících muzeí a galerií přibývají také další subjekty, které chtějí poodkrýt své pro většinu lidí nedostupné prostory. Kupříkladu Krajský úřad Jihomoravského kraje ukáže návštěvníkům reprezentační místnosti a vyvede je až na střechu, Česká národní banka zase nabízí výstavu o vývoji peněz. Kromě prohlídky aktuálních výstav a expozic připravují organizátoři doprovodný program, v němž by si každý měl najít to své.

V Galerii TIC budou lidé vyvolávat fotografie duchů, v Technickém muzeu zazpívá Viktor Dyk, v Pražákově paláci bude probíhat výtvarný workshop, z něhož si lidé odnesou tematickou plátěnou tašku. Noční veselí si užijí i děti, pro něž se chystají výtvarné dílny, divadelní představení nebo výstava věnovaná legendární stavebnici LEGO.

Téma „Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století“ propojující kulturní instituce v rámci Mezinárodního dne muzeí, bude reflektovat kupříkladu prohlídka Káznice, kde docházelo k popravám politických vězňů, výstava v Muzeu romské kultury, politické i kulturní dění v Brně v období První republiky přiblíží zážitkový program v Jurkovičově vile.

Jako praktický průvodce Brněnskou muzejní nocí bude návštěvníkům sloužit tištěná brožura, v níž lidé najdou mapku s vyznačenými pořádajícími institucemi a také jízdní řád speciální autobusové dopravy, která bude opět zdarma. Kompletní informace budou k dispozici také na webu brnenskamuzejninoc.cz

Vizuál letošní Brněnské muzejní noci je oproti minulým ročníkům méně abstraktní, pracuje se symboly noci a usínání přecházející v typicky muzeální artefakty. Jeho autory jsou Alena Gratiasová, Tereza Bierská a Karol Lament.

Účastníci Brněnské muzejní noci 2017:

Moravská galerie v Brně,

Technické muzeum v Brně

Moravské zemské muzeum

Muzeum romské kultury

Muzeum města Brna

Dům umění města Brna

Muzeum Brněnska,

Mendlovo muzeum MU

Diecézní muzeum

Turistické informační centrum města Brna,

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

VIDA! science centrum

Muzeum loutek Radosti,

Muzeum vlakové pošty

Fait Gallery

Industra Art

Zetor Gallery

Nová radnice

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Filharmonie Brno

Červený kostel

Klub přátel kolejových vozidel

Letohrádek Mistrovských

Česká národní banka,

Gymnázium Brno-Řečkovice

Family Fest

Strom Art Gallery

Galerie Pitevna

Na většině míst bude vstupné dobrovolné, některé akce a výstavy budou zpoplatněny symbolickou částkou nebo s výraznou slevou.

