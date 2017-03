Moravské zemské muzeum vystavuje ilustrace Pavla Dvorského

Brno, 3. března 2017 - Pavel Dvorský je jedním z předních umělců, který se věnuje rekonstrukcím pravěkého života. Jeho tvorba se týká především středního a mladého paleolitu, čili neandertálců a kromaňonců, ale i zvířat, které tito lidé lovili nebo se jim bránili. Pozoruhodné je zejména zachycení emotivních stavů, jako je tanec nebo pláč nad zesnulým a podobně.

Dvorský spolupracoval s řadou předních archeologů a ilustracemi přispěl do mnoha knih. Zcela jedinečnou součástí výstavy je i vystavení originálů některých předmětů ze sbírek Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea, které jsou zachyceny na ilustracích Pavla Dvorského – předměty z hrobu šamana z Brna – Francouzské ulice a především originál řezby mamuta z Předmostí. Tuto plastiku našel Martin Kříž při svých vykopávkách na sídlišti lovců mamutů v Předmostí roku 1895. Třicet tisíc let stará soška byla dosud vystavena pouze jednou. Výstavu je možné shlédnout do 30. 6. 2017

Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361, www.mzm.cz.

Public relations BRNO Business Park přilákal nové nájemce Společnost IMMOFINANZ, vlastník kancelářské budovy BRNO BUSINESS PARK, pronajala v roce 2016 v tomto moderním komplexu prostory o výměře přibližně 7.500 m2. To představuje více než 20% celkové pronajímatelné plochy všech čtyř budov (35.000 m2). Celý článek...