Bezpečně za zábavou i poučením? Navštivte Moravské zemské muzeum!

Brno, 1. prosince 2021 – Vánočních trhů jsme se nedočkali, návštěva nákupních center není pro mnohé z nás lákavá a přiznejme si, zřejmě ani příliš bezpečná. Lze za této situace vůbec ve městě prožít příjemný advent? Přijďte do muzea! K návštěvě Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea na Zelném trhu vám stačí respirátor a trocha desinfekce, kterou najdete hned u vchodu. Prostory muzea jsou velkorysé, snadno se v nich návštěvníci rozptýlí, dodržovat rozestupy zde není problém. A co vás tu čeká?

Stálé expozice vám představí historii života na Zemi od primitivních živočichů přes pravěkého člověka po slávu Velkomoravské říše, nechybí ani zcela nová moderní expozice novodobých dějin. I neživá příroda v podobě ucelené mineralogické expozice si jistě najde své obdivovatele.

A pak je tu několik zajímavých výstav. Milovníky umělecké fotografie zaujme výstava Uchvácena krajinou od Ireny Armutidisové.

Zbrusu nová výstava s názvem Stříbrná a zlatá Vysočina, která bude otevřena od 1. prosince, již svým názvem napovídá, že návštěvníky zasvětí do historie dolování zlata a stříbra. Umožní jim vstoupit nejen do imitace důlního díla, ale i prostřednictvím virtuální reality nahlédnout do středověkého hornického sídliště.

No a Keltové, Brno a hvězdy? To je pověstná třešnička na dortu! Keltské pohřebiště v Maloměřicích, které bylo odkryto v roce 1941 při stavbě brněnského nákladního nádraží, svými bezmála 90 hroby náleží k největším keltským nekropolím na Moravě. Mezinárodní proslulost ovšem získalo především díky tzv. maloměřické konvici, která je dnes jedním z „top“ exponátů sbírek Moravského zemského muzea. Keltové jsou stále opředeni mnoha tajemstvími. Údajně jedli rádi vepřové, svá obydlí si zdobili jmelím, kterému přisuzovali magickou moc, jejich život byl provázen řadou nám stále záhadných zvyků a tradic. Výstava Keltové, Brno a hvězdy je prezentací jednoho z výkladů, který rituální konvici, považovanou za důležitou součást pohřebních obřadů, interpretuje jako stylizovanou hvězdnou mapu nad Brnem!

Moravské zemské muzeum se rozhodlo zpříjemnit obyvatelům i návštěvníkům Brna adventní neděle – po všechny adventní neděle bude vstup na výstavy Uchvácena krajinou, Keltové, Brno a hvězdy a od 2. neděle adventní i nová výstava Stříbrná a zlatá Vysočina, zcela zdarma.

Moravské zemské muzeum vyhlašuje v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu „happy hours“ každý čtvrtek od 17.00 do 19.00 – všechny typy nezlevněných vstupenek se slevou 50 %.

Foto: MZM