Čtverec, nebo kruh? Návštěvníky znejistí výstava Vasarely na Špilberku

Brno, 2. února 2017 - Geometrické abstraktní obrazce plné barev, kontrastů a optických iluzí. Tak vypadají grafiky Victora Vasarelyho, jehož dílo vystavuje Muzeum města Brna na hradě Špilberku. Tento maďarsko-francouzský výtvarník je považován za průkopníka op-artu. Ze stovky grafik se návštěvníkům skoro zatočí hlava.

Tvorbu Victora Vasarelyho nejde přehlédnout. Pro jeho grafiky je typická geometrická abstrakce, hýří barvami, optickými iluzemi, kontrasty, elipsami, liniemi. Tvořil je přitom s technickou přesností kombinováním vzorců barev a tvarů, ručně, bez počítačů. „Vasarelyho op-art využívá rozum, přesnost a logiku. A také nedokonalost lidského oka, které takový vizuální vjem nedokáže zpracovat. Záleží na úhlu pohledu. Op-artový výtvor vypadá na živo v galerii jinak než na fotografii,“ vysvětluje kurátor výstavy Miroslav Houška z pražské Galerie GOAP, která do Brna zapůjčila exponáty.

Je mezi nimi i menší stádo šesti zeber. Právě zebra byla Vasarelyho oblíbeným motivem. Nejstarší zebra na Špilberku pochází z 50. let. Vasarelyho Zebra z roku 1937 přitom bývá považována za jeden z prvních příkladů optického umění. Pojem op-art se však začal používat až v 60. letech. „V roce 1965 byla v New Yorku v Museum of Modern Art první výstava optického umění. Vasarely tam byl nazván otcem op-artu. U veřejnosti měla výstava obrovský ohlas, ale kritici ji odsoudili jako pouťovou atrakci,“ přibližuje Houška.

Návštěvníci na Špilberku uvidí přesně 110 exponátů: od pestrobarevných sérigrafií plných optických klamů přes unikátní zápisy z Vasarelyho deníků a jeho korespondenci až po plakáty k jeho výstavám ve švédském Malmö z let 1985 a 1987. Lidé uvidí výběr z Vasarelyho celoživotní tvorby. Nejstarší vystavené dílo pochází z roku 1934, nejmladší z roku 1989. Z grafik je největší série Argenté – jde o dva geometrické tisky na zlatou a stříbrnou fólii. Ještě větší obrazec ale lidé uvidí hned u vstupu do výstavy. Tapeta přes celou stěnu opticky prodlouží prostor výstavy téměř do nekonečna.

Kdo zavítá na výstavu, sám se bude moci stát tvůrcem op-artu. Na jejím konci je totiž magnetická stěna s barevnými vzorovanými fóliemi, z nichž je možné sestavit si vlastní vasarelyovský obrazec. Lektorské pracoviště Muzea města Brna připravuje ve výstavě od března také animační program na objednání pro 2. stupeň základních škol, střední školy a gymnázia. Na něj bude možné objednat se i v rámci Týdne výtvarné kultury ve dnech 21. až 24. března.

