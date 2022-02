Centrum sociálních služeb v Brně‑Chrlicích slaví 100 let od založení

Brno, 8. února 2022 – Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně‑Chrlicích slaví tento rok 100 let od svého založení. V rámci roku oslav připravuje centrum sérii audio příběhů, almanach mapující dlouhou historii a také zahradní slavnost v letních měsících. Na podzim se také v centru uskuteční koncert nevidomých hudebníků ve spolupráci se SONS Brno a pod záštitou Magistrátu města Brna.

Před 100 lety založil Spolek péče o slepé na Moravě ve Slezsku a na Slovensku pod záštitou církve Zaopatřovací a zaměstnávací ústav v Chrlicích u Brna. Bylo to specializované azylové zařízení první svého druhu, do kterého se soustřeďovali slepci, aby prožili svůj život v naprosté izolaci od společnosti. Věnovali se kartáčnictví, košíkářství, chovu hospodářských zvířat nebo pěstování zeleniny, čímž se snažili být ekonomicky soběstační.

Ředitelka centra Marcela Troubilová, která ještě před rokem zastávala pozici regionální ředitelky pro Jihomoravský kraj v neziskové organizaci SOS dětské vesničky, říká: „Stát v čele této organizace je pro mě velikou poctou spojenou s velikou zodpovědností. Organizace, v jejímž čele stojím teprve něco málo přes rok, má stoletou historii. V průběhu svých 100 let se stala svědkem mnoha pohnutých historických událostí, které tvořily 20. století. Ve svých počátcích zažila poválečnou obnovu, ekonomický rozvoj i ekonomickou krizi, německou okupaci, komunistický převrat, období normalizace, události 17. listopadu 1989 a další polistopadové období… Je více než zřejmé, že organizace prošla za 100 let své existence řadou turbulencí. Co je však důležité, že byla a je stále schopna poskytovat podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost a nacházejí se v situaci, kterou nejsou schopni ve vlastním prostředí zvládnout.“

Nyní se centrum věnuje sociálním službám, které poskytuje lidem s vážným zrakovým postižením v pásmu úplné a praktické nevidomosti nebo těžké a silné slabozrakosti. Průměrný věk klientů v centru je asi 74 let a centrum se většinou stává jejich domovem po zbytek života. V centru se tak mohou lidé dále rozvíjet a pracovat na svých návycích a dovednostech a svůj denní život co nejvíce přiblížit domácímu prostředí.

„Naše Centrum poskytuje dva druhy sociálních služeb. Domov pro osoby se zrakovým postižením má kapacitu 104 lůžek. Druhou sociální službou je odlehčovací služba s kapacitou 5 lůžek. Covidové období nám do péče o uživatele vnáší komplikace, ale i tak se snažíme všem vycházet maximálně vstříc. Máme celkem 79 zaměstnanců, z nichž se přes 50 každodenně stará o naše uživatele, je s nimi v přímém kontaktu a poskytuje jim přímou péči a podporu,“ vysvětluje Troubilová.

Osobní příběhy pamětníků Centra budou v průběhu roku vycházet v podobě audio rozhovorů, které budou mapovat jejich vyprávění zahrnující pobyt v centru v průběhu 20. a 21. století. Kromě souhrnného almanachu, který vyjde na podzim, se můžeme těšit také na koncert nevidomých hudebníků přímo v centru.

Oslavy 100 let vyvrcholí zahradní slavností, která se bude konat 22. června a centrum by zde chtělo především připomenout, že „zrakově postižení lidé nepotřebují soucit, kterého se jim od společnosti často dostává, ale možnost žít plnohodnotný život. Prožívají příbuzenské a partnerské vztahy, radosti i smutky, mají smysl pro humor, řeší finance, počasí nebo sport. Každý se také se svým postižením vyrovnává jinak, jako my všichni se různě vyrovnáváme s přicházejícími životními situacemi. Tím je vlastně každý svým způsobem výjimečný. A já mám tu čest zažívat jejich přítomnost, sdílet s nimi jejich životní příběhy a učit se od nich, jak se poprat s nepřízní osudu,“ dodává Troubilová.