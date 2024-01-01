Vrácení zboží do tisíců e-shopů bude díky boxům Zásilkovny snazší
Brno, 5. srpna 2026 – Zásilkovna přináší jednoduchý postup, jak vrátit zboží do tisíců e-shopů. Stačí zásilku vložit do nejbližšího Z-BOXu, kdykoliv 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Novinku ještě letos doplní nová mobilní aplikace Zásilkovny, s níž bude vrácení otázkou pár kliků.
Snadné vrácení zboží je pro zákazníky hodně důležité. Podle průzkumu Packety mezi více než tisícovkou českých respondentů si 88 procent lidí vybírá e-shop právě i podle toho, jak snadno můžou zboží vrátit. Nejvíc přitom oceňují čtyři věci: vrácení zboží zdarma, jednoduchý postup vratky, široký výběr míst, kde zásilku odevzdají, a možnost vrátit zboží přes výdejní box.
„Naše nové řešení pomůže milionům lidí. Pro vracení zboží otevíráme celou boxovou síť Zásilkovny, takže zákazníci budou mít podací místo vždy blízko a zásilku snadno vrátí do tisíců obchodů. Podání je navíc bez štítku, takže zákazník nemusí doma nic tisknout, stačí kód a zásilku vložit do Z-BOXu,“ říká Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta, kam Zásilkovna patří.
Zákazník přímo Zásilkovně nic neplatí
Vracenou zásilku tak půjde vložit kdykoliv během dne i noci do husté sítě více než 6 500 Z-BOXů po celém Česku. Za vrácení zásilky zákazník přímo Zásilkovně nic neplatí a jestli bude pro zákazníka zdarma, nebo za poplatek, si určuje každý e-shop.
Službu ocení nejen koncoví zákazníci, ale i e-shopy, které díky ní mohou svým zákazníkům nabídnout pohodlnější a rychlejší vratky. Jak celé vrácení funguje krok za krokem, popisuje Zásilkovna na svém webu. Ještě letos také Zásilkovna představí novou mobilní aplikaci, se kterou zákazník zvládne vrácení zboží na pár kliků.
Součást širších inovací Zásilkovny
Vratky navazují na letošní sérii novinek ze Zásilkovny. Od 1. července mohou všechny e-shopy podávat zásilky přímo do Z-BOXů a společnost zavedla natrvalo sobotní doručování v Praze, Brně a Ostravě. Nová řešení jsou dalším krokem k tomu, aby byla logistika dostupnější a pohodlnější pro obchodníky i jejich zákazníky. Dnes oznámené vratkové řešení spouští skupina Packeta také na Slovensku.
Zdroj a foto: Zásilkovna
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