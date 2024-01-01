Na evropském veletrhu studentských firem bodoval i tým z Brna
Brno, 17. července 2026 – Začátkem prázdnin proběhla v lotyšské Rize největší přehlídka studentských firem GEN-E 2026 v Evropě. V konkurenci top mladých byznysmenů z 39 evropských zemí uspěli rovnou dva reprezentanti Česka. Středoškoláci z Holic a Brna si domů dovezli vítězství v soutěžních kategoriích i navazující spolupráci s nadnárodními partnery.
Pod taktovkou neziskové organizace Junior Achievement (JA Europe) vzniklo uplynulý školní rok po celé Evropě přes 60 tisíc studentských firem. A právě veletrh GEN-E je vrcholnou akcí, kde se představí ty nejlepší, jakožto vyslanci svých zemí. Letos proběhl ve dnech 7. až 10. července už 37. ročník.
„Soutěžící na GEN-E byli vybráni z více než 400 000 mladých lidí, kteří se každoročně zapojují do programů Junior Achievement po celé Evropě. Představují to nejlepší z oblasti studentského podnikání a do Lotyšska přijeli, aby předvedli své byznys nápady expertům na vzdělávání, zástupcům firem i politických frakcí, soutěžili o prestižní evropská ocenění a navázali mezinárodní kontakty, které mohou významně ovlivnit jejich budoucí profesní dráhu. Na pódiu se před tisícovým publikem a odbornou porotou vystřídaly desítky studentů a fakt, že se v soutěžních kategoriích dokázali prosadit na nejvyšší příčky dvakrát zástupci Česka, je skvělou vizitkou,“ uvedl ředitel vzdělávací organizace Junior Achievement (JA Czech) Martin Smrž.
Cenu „huManpower Award“ od firmy Manpowergroup získal tým fitboxd studentů z Gymnázia Emila Holuba v Holicích s chytrou aplikací, která spravuje uživatelům jejich digitální šatník. Prvenství v odborné kategorii Signature Awards vynesl týmu z Pardubického kraje působivý nápad s využitím umělé inteligence.
„Sami u sebe vnímáme, jak je někdy složité se v oblékání rozhodovat, člověk stojí před plnou skříní a stále bojuje s pocitem, že ‚nemá co na sebe‘. To nás inspirovalo k vývoji aplikace fitboxd, která umožňuje skenovat své oblečení a ukládat ho do digitální sbírky. Pomáhá tak lidem udržet přehled o všech kouscích v šatníku a svým způsobem i šetří čas,“ popsal ředitel studentské firmy fitboxd Dominik Vich.
„Veletrh GEN-E předčil naše očekávání. Na atmosféře bylo skvělé, že se nejednalo o tradiční „nudnou byznysovou“ akci, ale prostor pro růst, zdravou soutěživost a získávání nových přátel. Asi nikdy nezapomeneme, jak jsme s pořadatelem, který se staral o prezentace na pódiu, dělali kliky kvůli setřesení stresu. Teď jsme nabití novou energií a do Česka vezeme cenu!“ radoval se bezprostředně po vyhlášení.
Druhé ocenění získalo Česko v kategorii sociálního podnikání a za umění prezentace (výzva „Get in the Ring“). Tým InterDorm studentů z EKO gymnázia v Brně na veletrhu představil projekt, který řeší hned dva palčivé společenské problémy najednou: osamělost seniorů a kritický nedostatek dostupného bydlení pro vysokoškoláky.
„Mnoho seniorů má doma volný pokoj, zatímco studenti často bojují s vysokými nájmy a nedostatkem kolejí. Náš projekt InterDorm proto bezpečně propojuje obě skupiny tak, aby student získal bydlení a senior společnost, drobnou pomoc i pravidelný příjem. Nejde jen o pronájem pokoje, ale o důvěru, ověřování a smysluplné soužití mezi generacemi,“ přiblížil za celý tým Marek Vinter. Na GEN-E studenti z InterDorm zvítězili nejprve mezi online videy a následně i při živém finále na pódiu.
Účast na evropské přehlídce studentských firem si oba týmy vybojovaly během uplynulého školního roku. V rámci výuky pod hlavičkou programů JA Czech rozjely své podnikání a opanovaly soutěže na domácí půdě v Česku – projekt fitboxd gymnazistů z Holic získal v květnu titul JA Studentská firma roku 2025/26, tým InterDorm zvítězil v programu Social Innovation Relay zaměřeném na sociální podnikání.
„Celkem Česko na veletrhu v Rize zastupovaly tři týmy studentů. Vedle zmiňovaných středoškolských firem ještě národní vítězové vysokoškolského programu JA StartUp z Anglo-americké univerzity. Ve všech těchto výukových programech studenti založí a vedou své podnikání, ale stále je možné to brát jen tak ‚na zkoušku‘. Během pár měsíců zažijí opravdové reálie byznysu a po konci programu studentské společnosti zanikají. Dál pokračuje zhruba sedm až deset procent. Důležité jsou však pro všechny studenty nové zkušenosti, a když třeba v budoucnu budou mít skvělý podnikatelský plán, budou vědět, do čeho jdou,“ dodal Martin Smrž.
ČEŠTÍ VÍTĚZOVÉ NA VELETRHU GEN-E 2026 V RIZE:
Tým fitboxd, Gymnázium Emila Holuba, Holice (aplikace pro efektivní a organizovaný šatník, návrhy módních outfitů a kolekcí): vítězství v kategorii Signature Awards, cena huManpower Award
Tým InterDorm, EKO gymnázium Brno (aplikace pro společné bydlení studentů a seniorů): vítězství v online kategorii NN Social Innovation Award a v prezentační soutěži Get in the Ring
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