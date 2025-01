Rok 2025 přinese turbulentní vývoj ceny zlata

Brno, 17. prosince 2024 – Analytici předpokládají, že zlatý trh bude v roce 2025 nadále pod vlivem geopolitických nejistot, měnové politiky centrálních bank a pohybů na světových měnových trzích. Podle jejich odhadů má před sebou zlato rok plný cenových výkyvů. Zlato by v roce 2025 mohlo dosáhnout historicky nejvyšší ceny.

Jedním z klíčových faktorů ovlivňujících cenu zlata bude vývoj inflace a reakce centrálních bank. Centrální banky jako Fed nebo Evropská centrální banka budou pokračovat ve snižování úrokových sazeb, což zatraktivňuje zlato.

„Případné zavedení cel v USA, oslabení dolaru a zvýšená poptávka ze strany centrálních bank by mohly tlačit cenu zlata nahoru. V první polovině roku by mělo dojít minimálně k návratu na historické maximum 2 800 amerických dolarů, vyloučený není ani průlom psychologické hranice 3 000 dolarů za trojskou unci. Jakmile růst cen vyvrcholí, což dle analýzy cyklů očekáváme hned v prvním pololetí roku, nastane korekce cen v rozmezí 10 až 20 procent. Následně přibližně na podzim předpokládáme výrazný a rychlý růst ceny, který může přetrvat až do začátku roku 2026,“ popsal Roman Pilíšek, ekonom a spoluzakladatel společnosti Zlaté rezervy.

Dalším faktorem, který může v roce 2025 podpořit růst ceny zlata, je geopolitická situace. Konflikty, jako je válka na Ukrajině, napětí mezi Čínou a USA nebo nestabilita na Blízkém východě, budou nadále ovlivňovat poptávku po zlatě, které zajišťuje bezpečné uchování hodnoty peněz. „Investoři tradičně hledají zlato v dobách nejistoty, a pokud se geopolitická rizika nezmírní, cena zlata by mohla bořit historická maxima,“ sdělil ekonom.

Jedním z důležitých trendů, který žene zlato na nové cenové úrovně, je rekordní nákup zlata centrálními bankami. Rozvíjející se ekonomiky, jako Čína nebo Indie, se snaží diverzifikovat své rezervy a snižovat závislost na americkém dolaru. „Celkově už centrální banky letos nakoupily k 30. říjnu 754 tun zlata a dle Světové rady pro zlato jsou na nejlepší cestě překonat rekord z roku 2022, kdy bylo nashromážděno 1 082 tun zlata. Centrální banky po celém světě plánují v roce 2025 pokračovat v rozsáhlých nákupech zlata. Tento trend je reakcí na geopolitickou nejistotu, snahu diverzifikovat rezervy a oslabení důvěry v americký dolar,“ uvedl Roman Pilíšek.

Vliv na vývoj ceny zlata bude mít i politika nastupujícího amerického prezidenta. „Tržní očekávání ohledně politiky Donalda Trumpa budou v roce 2025 převážně pozitivní, proto by zlato nemuselo růst tolik jako v letošním roce. Očekávání jsou ale příliš velká a už na podzim příštího roku, případně v prvním kvartálu roku 2026 může dojít ke ztrátě důvěry v politiku amerického prezidenta, i to ovlivní růst ceny zlata směrem vzhůru,“ vysvětlil Roman Pilíšek.

Předpokládaná maximální cena zlata za unci kolem tří tisíc dolarů odpovídá přibližně 69 tisícům korun. Vývoj ceny zlata v českých korunách však bude záviset na směnném kurzu. Pokud by koruna oslabila vůči dolaru, mohl by se dopad na české investory ještě prohloubit. „Investoři v Česku by měli pečlivě sledovat nejen globální vývoj cen zlata, ale také pohyby kurzu koruny vůči dolaru. Oslabení koruny by mohlo cenu zlata v korunách výrazně zvýšit,“ doporučil Roman Pilíšek.