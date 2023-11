Zájem o roční spoření do zlata roste o desítky procent

Brno, 14. listopadu 2023 – Stále větší počet lidí v Česku kvůli ochraně úspor před inflací volí uložení peněz do fyzického zlata. Nákup zlata je totiž stále považován za jednu z nejbezpečnějších cest, jak uchránit svoje finance před znehodnocením. Ne každý si však může dovolit koupit zlato jednorázově nebo do něj dlouhodobě spořit. Pro mnohé je řešením roční spoření do zlata, které nákup rozloží do 12měsíčních plateb.

Češi jsou ohledně péče o své úspory velmi konzervativní a opatrní. Kvůli tomu ale velká část z nich o své úspory vlivem inflace nakonec přichází. Jenom v posledních třech letech je to více jak 30 procent. Podle průzkumu Asociace pro kapitálový trh ČR nikdy neinvestovalo a ani to neplánuje takřka 40 procent Čechů. Navíc více než dvě pětiny lidí se v investicích vůbec neorientuje. Právě neznalost je jedním z hlavních důvodů, proč raději neinvestují vůbec. Nákup zlata může být pro mnohé vhodný začátek, jak své volné finance ochránit před všudypřítomnou inflací. Zlato ze své podstaty není investice, ale představuje možnost diverzifikace úspor do nejtvrdší světové valuty, která se nabízí.

„Koupě zlata není nic složitého a funguje jako nákup jakéhokoli jiného zboží. Je možné ho koupit v kamenné prodejně, kterých však v Česku není mnoho, nebo využít nabídku internetových prodejců. Ukládání finančních prostředků do zlata je fenomén jdoucí naskrz populací, vzděláním i věkem. Vesměs se jedná o lidi, kteří jsou nohama více na zemi, jsou více realističtí a řekněme třeba i více tradiční. Vnímají trvalou hodnotu zlata v lidské historii a pomíjivost uložení hodnoty do papíru nebo do nul a jedniček,“ řekl Roman Pilíšek, ekonom a spoluzakladatel společnosti Zlaté rezervy.

Počet lidí, kteří ukládají své finance do drahých kovů, zejména pak do zlata, v Česku meziročně stoupá. Zcela novým trendem je časově ohraničené - roční spoření do zlata. „Nákup zlata jako ochrana proti inflaci se rozšiřuje mezi stále větší počet lidí. Jako uchovatele hodnoty peněz vnímá zlato takřka 60 procent české populace. Spoření do zlata je v České republice teprve v začátcích, přičemž není tolik rozšířené jako u našich západních sousedů. Tam totiž nebyla tradice ukládání finančních prostředků do zlata přerušena, jako tomu bylo v celém bývalém východním bloku, a lidé se zlatem žijí dlouhodobě. Češi se nakládat se zlatem teprve učí a pokud, tak nakupují spíše jednorázově. Ne každý si ale může dovolit jednorázový nákup zlatého slitku nebo mince. Rozložení nákupu v pevně ohraničeném čase bez navýšení konečné ceny je ideálním řešením, a proto v posledních letech zájem o roční spoření do zlata významně roste,“ vysvětlil Roman Pilíšek.

Neochotu investovat ovlivňuje zejména strach. Lidé se bojí, že o svoje peníze nenávratně přijdou. V případě zlata jsou ale takové obavy naprosto zbytečné. „Roční spoření do zlata funguje velmi jednoduše, srozumitelně, a především zcela transparentně. V e-shopu si zákazník vybere kousek zlata, který se mu líbí, a klikne na nabídku spoření. Aktuální cena slitku je rozložena na jeden rok do 12 plateb a zákazník v nabídce ihned vidí výši měsíční platby. Cena je při uzavření smlouvy konečná, bez jakýchkoliv navýšení a poplatků. Pokud se podíváme na vývoj posledních 12 měsíců, tak koncem října 2022 byla burzovní cena unce zlata v českých korunách 40 472 a cenový vrchol v posledních 14 dnech je 46 850 korun. To je nárůst 15,75 procenta. Růst ceny zlata je ovlivňován především permanentní inflací. Hodnota zlata je stále stejná, unce zlata je uncí zlata. Co ztrácí hodnotu jsou papírové měny,“ doplnil Roman Pilíšek.

Spořit můžete čtrnáct stovek, ale třeba i čtrnáct tisíc, a pokud spěcháte, můžete kdykoliv jednorázově doplatit. Pokud máte naopak nečekaná vydání, nemusíte se obávat. „Bez sankce lze provést úhradu mimořádné platby nebo doplatit celou kupní cenu zboží. Na druhou stranu chápeme, že mnohdy přijdou neplánovaně nečekaná vydání. Pokud není střadatel schopen krátkodobě posílat dohodnutou platbu, je možné bez problémů počkat až tři měsíce, a to zcela bez sankcí. Pokud se situace nezmění ani po této době, je třeba začít jednat o zrušení smlouvy, přičemž ke každému případu přistupujeme zcela individuálně. A pokud už zákazník své nakoupené investiční zlato z jakéhokoli důvodu nechce, poskytujeme smluvní garanci, že ho kdykoliv odkoupíme,“ uzavřel Roman Pilíšek.

