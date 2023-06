Investiční skupina PORTIVA vstupuje na pole wealth managementu.

Brno, 12. června 2023 – Pro movité lidi v Česku se otevřela nová služba individuální správy majetku na nejvyšší úrovni. Pod značkou PORTIVA Wealth Management ji spustila tuzemská investiční skupina PORTIVA. Kromě zhodnocování peněz nabízí široké portfolio doplňkových služeb tak, aby dokázala klientům komplexně a na míru zastřešit osobní i firemní finance.

Vedle profesionálního účetního a daňového servisu má PORTIVA Wealth Management ve svém portfoliu například i vysoce specializované právní poradenství či služby concierge. „Skupina PORTIVA se už pět let úspěšně stará o správu majetku svých akcionářů. Díky tomu si o to více uvědomujeme, že movití klienti v tuzemsku na poli wealth managementu obvykle stále ještě nemají možnosti odpovídající vyspělým zahraničním trhům. Proto jsme se rozhodli využít naše know-how a přijít se službou, která to změní,” říká výkonný ředitel skupiny PORTIVA Pavel Svoreň.

PORTIVA Wealth Management má být alternativou a doplňkem především k privátnímu bankovnictví. „Služby tohoto typu bývají i pro movité klienty zpravidla omezené jen na určité portfolio institucionalizovaných produktů. I sebelepší poradce či bankéř pak mívá svázané ruce a nemůže nabídnout adekvátně široký a osobní servis,” popisuje Svoreň.

Služby PORTIVA Wealth Management jsou určeny klientům s majetkem v řádu desítek milionů korun a více, kterých je v Česku podle různých odhadů celkem asi 20 tisíc. Na špičkové úrovni o ně budou pečovat elitní investiční poradci s bohatými zkušenostmi z oblasti privátního bankovnictví. „Náš tým stavíme na velmi úzké skupině nejlepších profesionálů v oboru, kteří umí pracovat s bonitní klientelou, perfektně znají její potřeby v oblasti správy majetku i mimo ni a vědí, jak komplexní servis potřebuje. Jde nám o vysoce individuální přístup na míru a mimořádnou kvalitu,” říká ředitel PORTIVA Wealth Management Adam Vaškeba.

V první fázi do konce letošního roku plánuje PORTIVA Wealth Management dobudovat zhruba desetičlenný tým pečlivě vybraných osobních poradců, kteří budou spravovat majetek klientů v celkové hodnotě až jedné miliardy korun. Ve spolupráci s externími experty na různé oblasti navíc dokážou zajistit i vysoce specializované projekty, jako například asistenci a poradenství při velkých fúzích či akvizicích, nebo přímé ekvitní koinvestice do konkrétních firem.

Ve střednědobém horizontu pak PORTIVA Wealth Management plánuje navýšit objem majetku pod správou na vyšší jednotky miliard korun. Dlouhodobě hodlá pracovat především s produkty třetích stran či individuálními investičními příležitostmi na míru. Investiční fondy skupiny PORTIVA, jako je například WATT & YIELD zaměřený na výrobu energie z obnovitelných zdrojů či připravovaný WATT & BUILD zabývající se developmentem fotovoltaických a větrných elektráren, bude PORTIVA Wealth Management využívat pouze jako doplněk tam, kde to bude z hlediska správy konkrétního portfolia dávat smysl více než jiné alternativy.

Investiční skupina PORTIVA se orientuje na obnovitelnou energetiku, komerční nemovitosti, digitální a IT služby v automotive a investiční fondy. Skupina působí v sedmi zemích střední a západní Evropy. Objem aktiv pod správou skupiny činil podle předběžných údajů k 31. 12. 2022 11,8 miliardy korun při obratu 2,9 mld. korun a EBITDA 639 mil. Kč.

Foto: archív PORTIVA