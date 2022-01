JIC Ventures chce do startupů investovat přes dvacet milionů

Brno, 29. ledna 2022 - Během příštích pěti let hodlá investiční fond JIC Ventures investovat do svých klientů celkem 20 milionů korun. Chce tím podpořit nadějné startupy v rychlejším růstu. Půjde spíše o menší nebo středně velké investice od půl do tří milionů korun. V případě potřeby vyšší investice ale může pomoci inovační agentura JIC s hledáním koinvestora. Nově zainvestovanou firmou je výrobce designových reproduktorů Harangi Sound z Brna.

„Startupy v rané fázi své existence mají málo možností, jak sehnat finance na rozjezd. Pro soukromé investory i banky se totiž jedná o velké riziko. Potřebují alespoň dílčí jistotu, že se jim investice vrátí. My riziko vyhodnocujeme taky, ale důležité je, že nám může investice zvýšit návratnost naší práce se startupy,“ říká jednatel fondu Radim Kocourek z inovační agentury JIC. Startupy podle jeho slov nepotřebují v začátcích významné investice. „Někdy stačí i řádově statisíce korun. To firmě dodá potřebný impuls v začátcích. Podstatná je i mentorská, odborná a poradenská činnost, která je ze strany investorů poskytována – její význam pro firmu často přesáhne hodnotu investice samotné,“ doplňuje investor, člen poradního sboru fondu a zároveň krajský radní pro vědu, výzkum, inovace a informační technologie Jiří Hlavenka.

JIC Ventures se od klasických fondů liší tím, že ho založila veřejnoprávní agentura JIC a disponuje tak s veřejnými financemi. „Cílem tedy není jen finanční profit. Úspěšné firmy totiž pomáhají i rozvoji celého regionu,“ vyjmenovává Radim Kocourek přínosy, jako jsou stabilní pracovní místa, daňové odvody i zvýšení prestiže v zahraničí s tím, že finance z úspěšných investic plánuje JIC použít do dalších firem.

Od roku 2015 investoval fond do čtyřech firem. Teď si dal za cíl během pěti let proinvestovat 20 milionů korun do přibližně desítky slibných firem z jižní Moravy. Vybírat bude zejména z firem, které již patří mezi klienty inovační agentury JIC. „Hledáme firmy s vlastním unikátním produktem nebo službou, které mohou uspět na globálním trhu,“ vysvětluje Radim Kocourek, podle kterého je důležitá také osobnost zakladatele firmy: „Vybudovat firmu chce odvahu, správnou vnitřní motivaci a dlouhodobý zápal pro věc,“ popisuje ideálního podnikatele Radim Kocourek.

Harangi Sound získalo půl milionu korun na vývoj reprobeden

Nejnověji podpořenou firmou je brněnská společnost vyrábějící designové reproduktory Harangi Sound. Její zakladatel Viktor Harangi si od investice slibuje rychlejší rozšíření sortimentu: „Poslech hudby musí být zážitek. Náš produkt nabízí nejkvalitnější zvuk ve své kategorii,“ je přesvědčen Viktor Harangi. Aktuálně má za sebou vývoj prvního produktu – designového reproduktoru Parus. Pod jeho vývoj se podepsal Bohumil Sýkora, který se už v sedmdesátých letech podílel na vývoji reproduktorů pro značku TESLA.

„Na reproduktor máme skvělé recenze, ale víme, že potřebujeme další varianty, abychom na trhu uspěli,“ říká Harangi. A právě s tím pomůže investice od JIC Ventures. „Firma je zatím na úplném začátku, ale věříme, že se svými produkty našla na trhu niku. Zakladatelé firmy navíc mají potřebný drive a nadšení, což je podmínkou pro to, abyste mohli v podnikání uspět,“ vysvětluje Radim Kocourek, proč si fond vybral pro investici právě Harangi Sound.