Brno se má stát význačným centrem zdravotní turistiky

Brno, 21. února 2024 - Jihomoravská metropole láká turisty nejen na památky, vynikající gastronomické podniky a kulturní vyžití, ale také na kvalitní zdravotní péči. Díky projektu Brno Medical mohou zájemci ze zahraničí spojit příjemné s užitečným a využít možnosti, jež nabízejí místní kliniky v různých oblastech medicíny, i další atraktivní nabídky regionu.

Lékařství má v Jihomoravském kraji hluboce zakořeněnou tradici. Již v roce 1919 byla zahájena výuka Všeobecného lékařství na Masarykově univerzitě a od roku 1931 přesáhl počet posluchačů této fakulty tisícovku mediků. Dnes patří Brno k vyhlášeným centrům medicíny a jeho věhlas oslovuje nejen tuzemské pacienty, ale získává si renomé i u zahraniční klientely. Podpořit zdravotní turismus v jihomoravské metropoli si klade za cíl projekt Brno Medical, který vzniknul před dvěma lety.

„V prvotní fázi jsme zaváděli značku, vznikly webové stránky, online kanály atd. V roce 2023 pak probíhaly první kampaně na zahraničních trzích v Rakousku a na Slovensku, kde jsme podávali už konkrétní informace o tom, kdo je do projektu zapojený, kde se mohou zájemci ubytovat a podobně,“ popisuje vznik projektu Martina Grůzová, ředitelka Centrály cestovního ruchu jižní Moravy, která na projektu spolupracuje s Regionální hospodářskou komorou Brno.

Česko nabízí zahraničním klientům vysokou kvalitu služeb za výhodné ceny

Česká republika je v zahraničí známá svými moderními zdravotnickými zařízeními, kvalifikovanými lékaři a špičkovou technologií. Místní kliniky splňují mezinárodní standardy a nabízejí širokou škálu služeb. Do projektu Brno Medical jsou však zapojené nejen různé kliniky, ale také ubytovací zařízení a restaurace, které mohou zájemci využít.

„Jednoznačným cílem je obrátit pozornost zahraničních návštěvníků, resp. potenciální klientely na soukromá zdravotnická zařízení, gastroscénu a kulturní provoz v Brně a na jižní Moravě. Rozhodně máme co nabídnout a naše ceny jsou na všech úrovních výrazně konkurenceschopné,“ uvádí Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., ředitel Regionální hospodářské komory Brno.

Zahraniční klienti tak mohou spojit příjemné s užitečným a během doby pobytu poznat Brno i jeho okolí, zúčastnit se různých kulturních akcí, anebo si užít gastronomický zážitek ve vyhlášených podnicích. „Z projektu mohou vedle zdravotnických zařízení profitovat také firmy podnikající v oblastech gastro, hotelnictví, pivovarnictví, vinařství, wellness, a samozřejmě kulturní instituce,“ dodává Absolon.

Stejně kvalitní služby jako v Praze

Mezi zdravotnická zařízení, které se do projektu zapojily, patří také Oční klinika NeoVize Brno. „Ve srovnání s naší pražskou klinikou k nám do Brna dlouhodobě přijíždí výrazně nižší počet zahraničních pacientů, přestože poskytujeme stejné služby. Jako důvod pacienti uvádí nižší znalost města Brna v zahraničí, což nás mrzí. Proto jsme se obrátili na Regionální hospodářskou komoru Brno a Jihomoravský kraj se žádostí o pomoc při zvyšování povědomí o našem regionu za hranicemi. Díky spolupráci těchto dvou institucí, které propojily více zainteresovaných subjektů z oblasti medicíny, kultury a cestovního ruchu, vznikl projekt Brno Medical,“ vysvětluje Mgr. Lenka Tuzová, MBA, ředitelka Oční kliniky NeoVize Brno, co jejich kliniku vedlo k zapojení do projektu Brno Medical.

Od operací srdce až po výměnu oční čočky

Do projektu se podle Čeňka Absolona z RHK Brno zapojilo již 15 firem. Zdravotní kliniky působí v různých oblastech medicíny od oftalmologie, IVF, zubní péče přes plastickou chirurgii, ortopedii, kardiologii až po gynekologii a termální lázně. Dle oboru se liší i destinace, z nichž do České republiky zdravotní turisté míří.

„Závisí na konkrétních zákrocích, které chtějí klienti podstoupit. Pokud bychom se bavili například o operacích srdce, ortopedických operacích či operacích páteře, cílíme na oblasti, kde jsou na tyto zákroky dlouhé čekací lhůty. Kupříkladu rakouští návštěvníci do našeho regionu často jezdí kvůli zubní péči,“ vypočítává Martina Grůzová.

„Ze zahraničí k nám jezdí pacienti jak z evropských zemí, především z Německa a Velké Británie, tak ze zámoří, většinou z USA,“ uvádí Lenka Tuzová z Oční kliniky NeoVize Brno a dodává, že klienti ze zahraničí na jejich kliniku nejčastěji jezdí za účelem odstranění dioptrií, ať už laserovou nebo nitrooční operací. „Z celkového počtu našich pacientů počítáme zahraniční klienty zatím v řádu jednotek procent, zatímco v Praze jsou to spíše desítky procent. Těšíme se ale, že se jejich podíl v Brně v dohledné době zvýší. Kapacitně jsme připraveni, takže určitě neomezíme péči o české pacienty,“ ubezpečuje Tuzová.

Mezi zahraniční klienty, kteří vyhledali péči brněnské Oční kliniky NeoVize, patří například i Petr Steinmetz, který podstoupil výměnu čočky kvůli šedému zákalu. „Musím poděkovat klinice za opravdu individuální přístup, velmi pečlivě mě vyšetřili a probrali se mnou všechna řešení, takže když jsem se rozhodoval, věděl jsem veškeré informace a mohl si vybrat, co je pro mě to nejlepší. Samotná operace byla naprosto v pořádku, proběhla profesionálně a bez jakýchkoliv komplikací,“ sdílí svou zkušenost s brněnskou klinikou jeden ze spokojených pacientů.

Nápady na výlety i kulturní kalendář

Webová stránka Brnomedical.com sdružuje jak kliniky, tak přidružené služby. Návštěvníci zde přehledně na jednom místě naleznou nejen podrobné informace o zapojených zdravotních zařízeních, ale také doporučení na spolupracující hotely, jež nabízejí hostům tiché pokoje či nadstandardní servis pro potřebnou rekonvalescenci po zákroku.

„Také zde máme doporučení na konkrétní turisticky atraktivní místa a aktivity. Připravili jsme nápady na výlety, kam může návštěvník jednoduše vyrazit, například před zákrokem. Dále je tu rovněž odkaz na kulturní kalendář a odkaz na gastronomii v Brně a na jižní Moravě,“ popisuje Martina Grůzová a poukazuje na již zavedené projekty Gourmet Brno a Gourmet jižní Morava. Jedná se o průvodce těch nejlepších regionálních restaurací, bister, cukráren, kaváren, vináren, pivnic, barů a dalších gastronomických podniků.

„Potenciál ve zdravotním turismu tkví v tom, že u mnoha operací návštěvník přijíždí do regionu opakovaně a často zde v rámci rekonvalescencí či následných pobytů tráví více času. My jej tak dokážeme nasměrovat na mnohá místa v rámci cestovního ruchu,“ vysvětluje Grůzová. Zahraniční návštěvníci se kromě samotných webových stránek mohou o projektu dozvědět díky kampaním či prostřednictvím zahraničních zastoupení CzechTourismu. „Pokud by se různé firmy či zdravotní zařízení v regionu chtěly do projektu také zapojit, stačí, aby nás jednoduše kontaktovali,“ uzavírá Čeněk Absolon.

Foto: Ingimage