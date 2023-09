Sanaplasma se mění na BioLife, zvyšuje úroveň služeb dárcovství plazmy v ČR

Brno, 27. září 2023 – Společnost sanaplasma, první síť center pro odběr plazmy v České republice, se hrdě přejmenovala na BioLife. Společnost je členem biofarmaceutické skupiny Takeda, která je známá svou oddaností pacientům, hodnotám, výzkumu a vývoji a patří mezi přední světové sítě plazma center. Od září, po procesu pečlivého plánování a realizace, tak všech jedenáct odběrových center napříč českými a moravskými městy bez problémů přijalo identitu BioLife. Dárci mohou očekávat stejně výjimečné služby, vřelé a přívětivé prostředí a vysoce kvalifikovaný personál, na který jsou zvyklí.

Změna značky je více než jen změna názvu; představuje vyvrcholení integrace společnosti sanaplasma do rozsáhlé sítě BioLife v Evropě a Spojených státech. Závazek k dokonalosti zůstává nezměněn.

"Značka se mění, priority zůstávají. Naši dárci se mohou i nadále spolehnout na vynikající služby, osobní přístup a tým vysoce kvalifikovaných odborníků. Chceme, aby dárci odcházeli od každého darování se zážitkem, který je bude inspirovat a motivovat k pravidelnému návratu“, říká Jan Štěpánek, generální ředitel BioLife ČR.

Společnost BioLife Plasma Services dosáhla mimořádných úspěchů při rozšiřování svých celosvětových sběrných center plazmy a za posledních pět let zdvojnásobila jejich počet, aby uspokojila rostoucí potřeby zdravotní péče a pacientů. V současné době provozuje síť více než 230 plazmatických center po celém světě a může se pochlubit týmem více než 9 000 zaměstnanců. Jen v České republice zaměstnává společnost BioLife 200 osob na různých pozicích, především na pozicích zdravotních sester a lékařů, ale i v administrativě, kontrole kvality a managementu.

Společnost BioLife je součástí skupiny Takeda Group, globální biofarmaceutické společnosti s 240letou historií, která je vlastněna Japonci, zaměřuje se na výzkum a vývoj a mimo jiné vyrábí a dodává speciální léčiva získaná z plazmy. Činnost skupiny Takeda BioLife pokrývá celou vertikálu dodávek plazmy - od výzkumu, sběru a zpracování plazmy až po výrobu terapií na bázi plazmy a poskytování služeb pacientům, kteří potřebují terapie.

Iniciativa rebrandingu se u dárců setkala s nadšením. To dokládají i pocity Martina C., jednoho z rekordních dárců plazmy v odběrovém centru BioLife v Karviné. Martin daroval plazmu již více než 150krát a o svých zkušenostech se vyjadřuje velmi pochvalně: "V centru BioLife v Karviné, dříve známém jako sanaplasma, daruji plazmu již sedm let. Díky pozitivním zkušenostem, které jsem zde získal, se při pravidelných a dlouhodobých odběrech plazmy cítím bezpečně a uvolněně. Personál je milý, pozorný a dobře informovaný, vždy připravený řešit mé dotazy. Lékařské prohlídky navíc nabízejí přehled o mém zdravotním stavu, což je pro mě zásadní aspekt. Těší mě nová podoba a jsem rád, že vidím stejně přátelský a profesionální personál, který znám a kterému důvěřuji".

Kdo se může stát dárcem plazmy?

"Při odběru plazmy dbáme na ochranu zdraví dárců i pacientů, kteří dostávají léčbu plazmou, takže dárci musí splňovat určité zdravotní požadavky, " říká Jan Štěpánek. Potenciální dárci plazmy musí být starší 18 let, vážit minimálně 50 kg a maximálně 150 kg. Existují i další podmínky, které lze najít na portálu biolifeplazma.cz. Všichni kandidáti na dárce procházejí v plazmatickém centru lékařským vyšetřením – zdarma. Je důležité si uvědomit, že darování plazmy je velmi bezpečné a nijak nezatěžuje organismus.

O dárcovství plazmy

Plazma, která se terapeuticky používá již více než 100 let, může být přeměněna na život zachraňující a život udržující terapie pro lidi se vzácnými a složitými chronickými onemocněními. Často se jedná o pacienty s celoživotním onemocněním, kteří nemají jiné alternativní možnosti léčby." Plazmu nelze vyrobit. Lze ji pouze darovat, a proto je odběr plazmy od dárců zásadní pro záchranu životů a zlepšení kvality života těchto pacientů," dodává Jan Štěpánek.

Za velkorysý čin darování plazmy se poskytuje finanční kompenzace, která pokrývá cestovní náklady a čas strávený dárcem v dárcovském centru. Alternativně se dárci mohou rozhodnout přispět bez finanční náhrady, což jim poskytne den volna a daňovou úlevu až do výše 3 000 Kč za jeden odběr. Tato volba se vztahuje na každý konkrétní odběr, což dárcům umožňuje plynule přecházet mezi oběma variantami.

Darování plazmy je pro lidské tělo méně náročné než darování krve. Při darování je plazma z krve odfiltrována a krevní destičky jsou okamžitě vráceny dárci. Také proto, že darování není pro zdravého člověka velkou zátěží a plazma se v těle rychle doplňuje, je možné darovat plazmu jednou za 14 dní. Proces darování trvá přibližně 50 minut.

Foto: archiv Sanaplasma