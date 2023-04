Dostavba Dukovan zvedne ceny nemovitostí v okolí jaderné elektrárny

Brno, 27. března 2023 - Dvě stě miliard korun. Právě takovou částku má podle nynějších odhadů stát dostavba nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech. Obří stavební zakázka, která nemá v České republice v posledních desetiletích obdoby, bude mít řadu pozitivních ekonomických dopadů. Jedním z nich bude i vliv na zvýšení cen nemovitostí ve městech v blízkosti elektrárny.

Výstavba nového bloku jaderné elektrárny podle aktuálních plánů měla trvat deset až patnáct let a hotová by měla být v roce 2036. V soutěži o dostavbu Dukovan spolu soupeří americká společnost Westinghouse, francouzské EDF a jihokorejské KHNP. Všechny tři společnosti již podaly své nabídky a v letošním roce má dojít k finálnímu výběru zhotovitele. Elektrárenský gigant ČEZ by měl vybrat nejlepší nabídku, kterou poté ještě musí schválit vláda.

Tisícovky nových pracovníků zvednou poptávku po bydlení

Stavba, do které se zapojí coby dodavatelé i subdodavatelé stovky českých firem a které se budou podílet tisíce dělníků, bude mít pozitivní dopady nejen na lokální i celostátní zaměstnanost, ale například i na ceny nemovitostí v okolních městech.

Jaderná elektrárna v současnosti zaměstnává 3000 lidí, přičemž řada z nich žije a bydlí v okolí Dukovan. Dá se předpokládat, že v novém bloku elektrárny bude pracovat minimálně další tisícovka nových zaměstnanců – a všichni z nich budou muset někde bydlet. Stejně tak bude muset být zajištěno ubytování pro několik tisíc dělníků, kteří se po dobu deseti až patnácti let budou přímo podílet na stavebních pracích. Tyto faktory potáhnou ceny nemovitostí v regionu vzhůru.

Ty porostou zejména v nejbližším okresním městě, kterým je Třebíč. Už nyní zde ceny novostaveb dosahují výše kolem 65-70 tisíc korun za metr čtvereční, a dosáhnout mohou výše až 80 tisíc Kč za metr čtvereční podlahové plochy nových bytů. Ceny nemovitostí pravděpodobně porostou i ve Znojmě a dalších okolních menších městech, jakými jsou Náměšť nad Oslavou, Ivančice či Moravský Krumlov.

Nový „Klondike“ pro dělníky Dukovany neplánují…

Problém s ubytováním dělníků řešili v Dukovanech již v osmdesátých letech minulého století, když se stavěly původní bloky jaderné elektrárny. Tehdy za malou obcí vyrostl obří ubytovací areál pro zahraniční dělníky, místními nelichotivě dodnes nazývaný Klondike. Podle pamětníků nebylo soužití s pracovníky ze zemí RVHP ideální a přinášelo řadu konfliktů. Obec Dukovany nové ubytovací kapacity pro dělníky proto neplánuje ani nepřipravuje.

„Pokud proběhne plánovaná dostavba nového jaderného bloku v JE Dukovany, zvýší se zájem o bydlení v celém regionu i okolí elektrárny, ať již ze strany jednotlivých pracujících a jejich rodinných příslušníků, tak i z řad investorů a developerů. Přestože převážná část zaměstnanců bude bydlet v ubytovnách, stále mnoho lidí bude upřednostňovat a vyhledávat bydlení v nájmu nebo ve vlastní nemovitosti. Už nyní hodně majitelů domů či podnikatelů buduje a připravuje těmto zájemcům nové byty, bytové domy nebo i rodinné domy poblíž dukovanské elektrárny. A těm, kteří ještě váhají s nákupem investiční nemovitosti, mohu jenom doporučit začít jednat,“ dodává Ivana Fialová, majitelka a makléřka realitní kanceláře REAL GOLD.