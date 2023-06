Před prodejem i koupí nemovitosti si ji nechejte prověřit, vyplatí se to

Brno, 27. června 2023 – Pokud prodáváte dům, umíte potenciálnímu kupujícímu dokázat, že je váš dům po všech stránkách v pořádku? Vyznáte se ve stavebních konstrukcích natolik, abyste mohli garantovat, že je například i po statické stránce budova bez chyby? A pokud dům kupujete, poznáte na první pohled, že je fasáda správně zateplená? Či umíte odhadnout, zda je pod omítkou zeď z nových cihel, nebo naopak zeď původní?

I takové otázky běžně řeší lidé, kteří se rozhodli koupit či prodat svou nemovitost – a často jde o zásadní transakci, kterou uskuteční jednou za život a při které jde nezřídka o jejich celoživotní úspory. Odborníci proto doporučují – ať už nabízíte nemovitost k prodeji, nebo si ji naopak hodláte koupit, je mimořádně důležité co nejlépe znát její přesný technický stav!

„Znát detailně stav nemovitosti je základním předpokladem jejího dobrého prodeje, respektive koupě. Kupující díky tomu získá jistotu, že na něj v budoucnu nečekají žádná nepříjemná překvapení.

A prodávající má jistotu, že je kupující seznámen s podrobným stavem nemovitosti a akceptuje ji takovou, jaká je,“ upozorňuje Ing. Jan Tajovský, majitel společnosti TAJOVSKÝ reality s.r.o.

To, v jakém stavu se například nosné stěny, zateplení, hydroizolace či střešní konstrukce nachází, přitom mohou kvalifikovaně posoudit pouze certifikovaní odborníci. Pokud nemovitost kupujete, můžete si samozřejmě na prohlídku přizvat i stavaře, statika, architekta či odborníka s termokamerou. Nebo to jde mnohem jednodušeji – vyžadujte po prodávajícím technický průkaz nemovitosti! Díky němu budete mít přesný přehled o to, v jaké kondici nemovitost je. A pokud nemovitost prodáváte, není nic jednoduššího než si nemovitost nechat zevrubně zkontrolovat specialistou.

Znát přesný stav nemovitosti je výhodou pro kupující i prodávající

„Již řadu let pozorujeme neustávající zájem o koupi starších rodinných domů v okolí velkých měst – mnohé z nich byly přitom postavené i na počátku dvacátého století a občas jde i o nemovitosti ještě starší. Lidé si je většinou pořizují ke kompletní rekonstrukci. Při ní je opravdu důležité znát co nejpřesněji stav celé budovy,“ vysvětluje Jan Tajovský.

Stejně tak si lidé pořizují starší nemovitosti, které za sebou mají úspěšnou rekonstrukci. Běžný člověk ovšem nemá šanci zkontrolovat všechny části stavby a poznat, v jakém jsou stavu. Byl proveden nový krov, nebo jen opraven ten původní? Udělali stavaři a řemeslníci vše správně a kvalitně podle stavebních norem? Je s domem vše v pořádku tak, jak by mělo být?

„Právě výše zmíněné důvody nás vedly k zavedení služby s názvem ‚Prověřená nemovitost‘. Tu mohou využívat jak prodávající, tak kupující. Součástí této služby je i vypracování takzvaného technického průkazu nemovitosti. V něm jsou uvedeny podrobné informace o tom, v jakém stavu dotyčná nemovitost je,“ říká Tajovský.

Znalost stavu nemovitosti zabrání případným sporům po prodeji

Znalost detailního stavu nemovitosti je klíčová také pro předcházení případných sporů po samotném prodeji. Prodávající je díky ní chráněný před případnými neoprávněnými či rovnou nesmyslnými požadavky nového majitele. Jinými slovy řečeno – pokud byl kupující například seznámen s tím, že krovy v domě jsou původní, nemůže je po koupi najednou reklamovat s tím, že nejsou nové.

Může se stát, že nový majitel domu zjistí nějakou skrytou vadu, o které při koupi nevěděl ani on, ani prodejce – například když řemeslníci špatně usadili parapet u okna nebo chybně zapojili elektrickou zásuvku.

„Seriózní prodejce či developer samozřejmě takovou oprávněnou reklamaci na své náklady vyřeší, ostatně odpovědnost za skryté vady je upravena i zákonem. Výjimečně se však prodávající mohou setkat s notorickými stěžovateli, kteří se snaží na své nově nabyté nemovitosti najít ‚vadu‘ za každou cenu. Žádné navržené řešení jim nepřipadá dost dobré, odmítnou klidně i zpětný odkup nemovitosti za původní cenu včetně uhrazení všech poplatků, a akorát si stěžují na sociálních sítích,“ dodává ze zkušenosti Jan Tajovský.

Rada, jak takovým nepříjemným situacím předcházet, je jednoduchá – před prodejem i koupí nemovitosti si ji nechejte pořádně prověřit! Jen tak může dojít k oboustranně spokojenému a férovému obchodu bez pozdějších případných problémů...