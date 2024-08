Ceny nemovitostí rostou, v kurzu jsou starší byty a domy

Brno, 31. července 2024 - V první polovině roku 2024 zaznamenal český realitní trh výraznější oživení. Ceny nemovitostí se vrátily k opatrnému růstu a úrokové sazby hypotéky pozvolna klesaly. Že zájem Čechů o pořízení vlastního bydlení rozhodně neutuchal potvrzují data aktuálního průzkumu fintech startupu hyponamíru.cz mezi zástupci vybraných českých realitních kanceláří.

Dvě třetiny oslovených realitních makléřů uvedly, že oproti druhé polovině loňského roku byl zájem o nemovitosti ještě vyšší. Pouze necelých 17 % dotázaných zaznamenalo nižší zájem ze strany kupujících.

„První polovina letošního roku byla ideální pro nákup vlastního bytu či rodinného domu. Na trhu je totiž stále dostatek kvalitních nemovitostí a kupující mají z čeho vybírat. Dobrou zprávou pro kupující je rovněž pokles úrokových sazeb hypoték a zrušení úvěrových parametrů DTI a DSTI. Naopak horší zprávou je začínající růst cen nemovitostí. V následujících měsících mohou zejména ceny bytů růst v řádu jednotek procent. Minulostí jsou rovněž pobídky velkých developerů, například v podobě kuchyňské linky či parkovacího stání zdarma,“ uvádí Miroslav Majer, CEO fintech startupu hyponamíru.cz.

Na trhu je více nemovitostí

Zvýšenou aktivitu zaznamenaly realitní kanceláře i na straně nabídky. Polovina oslovených makléřů totiž uvedla, že počet volných nemovitostí v jejich nabídce se zvýšil. Další třetina hodnotila nabídku za přibližně stejnou. Na trh se zřejmě dostaly nemovitosti, u kterých prodávající vyčkávali na vhodnější situaci.

Miroslav Majer k průzkumu dodává: „U kupujících, stejně jako ve druhém pololetí roku 2023, stále převažoval zájem o konkrétní nemovitost z nabídky dané realitní kanceláře. Tuto možnost zvolilo přes 83 % zájemců o vlastní bydlení. Zbývající část kupujících se zajímala jak o nemovitosti z aktuální nabídky realitní kanceláře, tak i o nemovitosti, které jim měl makléř na základě požadavků najít.“

V kurzu jsou starší nemovitosti

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že v letošním prvním pololetí byly v popředí zájmu především starší nemovitosti. Před novostavbami jim dalo přednost 67 % zájemců hledajících vlastní bydlení. Starší nemovitosti jsou cenově dostupnější, i když v mnoha případech vyžadují dodatečné úpravy či další výdaje na nutné opravy.

Zbývající třetina lidí preferovala nové nemovitosti. Nabídka novostaveb v následujících letech klesne, protože developeři přehodnotili plány do budoucna a odložili zahájení některých projektů. Podle údajů Českého statistického úřadu byla v květnu 2024 zahájena výstavba 2 819 bytů, což bylo o 18,2 % méně než loni. Menší počet dokončených bytů povede v následujících letech k dalšímu růstu cen novostaveb.

Nejžádanější jsou dlouhodobě byty ve městech. Jinak tomu nebylo ani v prvním pololetí letošního roku, kdy o tento typ nemovitosti projevila zájem polovina kupujících. Oproti předchozímu pololetí se zvýšil zájem o rodinné domy nacházející se v menším městě nebo na vesnici. Dům mimo velkoměsto hledala třetina zájemců. „Pro kupující je v tomto případě stále velmi důležitá občanská vybavenost obce a její dopravní dostupnost. Nejžádanější jsou obecně rodinné domy v obcích, kde jsou k dispozici základní obchody, školka, škola či zdravotnické zařízení,“ dodává Miroslav Majer z hyponamíru.cz.

Doba prodeje se zkracuje

Ve srovnání s druhým pololetím roku 2023 se zkrátila doba prodeje nemovitostí. Dvě třetiny nemovitostí v nabídce realitních kanceláří nyní najdou nového majitele do dvou měsíců. Ještě rychleji, a to do jednoho měsíce, se prodá zhruba 17 % nemovitostí. Stále platí, že byty a domy na žádaných adresách najdou nového majitele velmi rychle.

Průzkum rovněž potvrdil zvyšující se počet zájemců o jednu nemovitost. Ve dvou třetinách případů se o jednu nemovitost uchází 5 až 9 zájemců. V jedné třetině případů je uchazečů dokonce 10 až 19. S pokračujícím oživením realitního trhu bude zájemců dále přibývat, prodávající si budou moci vybírat a prodat nemovitost za nejvyšší nabídku.

Nejžádanější jsou stále nemovitosti do 6 milionů korun

Ceny bytů i rodinných domů jsou nyní velmi vysoké. Při financování vlastního bydlení hypotékou je nutné doložit bance dostatečně vysoký a stabilní příjem. Nejžádanější jsou nyní nemovitosti v ceně od tří do pěti milionů korun. Nemovitosti v této cenové hladině poptávají dvě třetiny zájemců. Otázku pořízení vlastního bydlení nejčastěji řeší mladé rodiny a páry okolo 30 let věku, stejně jako rodiny a páry okolo 50 let.

Češi se vracejí k hypotékám

Zatímco v letech 2022 a 2023 na realitním trhu dominovali kupující s vlastními zdroji, nyní se situace obrací. V první polovině tohoto roku 83 % kupujících využilo úvěr na bydlení. Miroslav Majer k tomu dodává: „Klesající úrokové sazby jsou pozitivním signálem pro kupující uvažující o hypotéce. Je ovšem nutné dodat, že cena hypotéky není tím nejdůležitějším parametrem, tím je cena nemovitosti. V následujících měsících budou sazby u hypoték dále zvolna klesat, což učiní pořízení vlastního bydlení dostupnější pro širší okruh zájemců. S rostoucí poptávkou lze očekávat i růst cen nemovitostí. Nejlepší doba pro nákup nemovitosti je právě teď.“

Ceny nemovitostí v Česku rostou

V dlouhodobém horizontu ceny nemovitostí v Česku stabilně rostou. Deloitte Real Index, který sleduje cenový vývoj bytů, uvádí, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 činila průměrná realizovaná cena za metr čtvereční bytu 41 800 Kč. Na konci loňského roku se tato cena vyšplhala na více než dvojnásobek, konkrétně na 95 500 Kč.

