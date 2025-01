Jaký byl realitní trh v roce 2024 a co přinese rok 2025?

Brno, 19. ledna 2025 – Ve druhé polovině roku 2024 zájem o nemovitosti nadále rostl. Na trhu dominovali zájemci o starší nemovitosti, které jsou cenově dostupnější než novostavby. Byl také patrný rostoucí zájem Čechů nejen o pořízení vlastního bydlení, ale také o nemovitosti jako investici. Tento trend potvrzují data aktuálního průzkumu fintech startupu Hyponamíru.cz mezi zástupci vybraných českých realitních kanceláří.

Téměř tři čtvrtiny oslovených realitních makléřů uvedly, že zájem o nemovitosti oproti první polovině roku dále rostl. Tento vývoj potvrzuje silnou poptávku po vlastním bydlení, která byla patrná již na začátku roku 2024. Naopak pouze 14,3 % dotázaných zaznamenalo pokles zájmu kupujících, což oproti necelým 17 % z první poloviny roku představuje mírné zlepšení.

„Srovnání obou pololetí ukazuje, že realitní trh se ve druhé polovině roku dále stabilizoval a poptávka postupně sílí. Hlavním důvodem tohoto vývoje nebyl jen postupný pokles úrokových sazeb hypoték, který zvýšil dostupnost financování, ale také pozvolný růst cen nemovitostí. Vyčkávání na další pokles sazeb se mnohým zájemcům již nevyplatilo, protože růst cen byl často vyšší než úspora na úrocích. To motivovalo řadu kupujících, aby s koupí neotáleli a využili aktuálně výhodných podmínek,“ uvedl Miroslav Majer, CEO fintech startupu Hyponamíru.cz.

Stabilizace na straně nabídky nemovitostí

Ve druhé polovině roku 2024 došlo na českém realitním trhu ke stabilizaci nabídky. Zatímco v první polovině roku polovina oslovených makléřů zaznamenala nárůst počtu volných nemovitostí, ve druhém pololetí uvedlo 57,1 % dotázaných, že nabídka zůstala přibližně stejná, 28,6 % hlásilo zvýšení a 14,3 % pokles.

Stabilizace naznačuje, že většina nemovitostí, které prodávající drželi v očekávání vhodnější situace, se na trh dostala již v první polovině roku. Druhé pololetí pak přineslo konsolidaci nabídky, zatímco poptávka zůstala silná, což mohlo podpořit mírný růst cen.

Miroslav Majer k průzkumu dodává: „Ve druhé polovině roku 2024 zůstal dominantní zájem o konkrétní nemovitosti z nabídky realitních kanceláří. Podle realitních makléřů 85,7 % kupujících preferovalo koupi konkrétní nemovitosti z aktuální nabídky, zatímco 14,3 % se rozhodlo pro vyhledání nemovitosti na základě svých individuálních požadavků.“

Převažuje zájem o starší nemovitosti

Ve druhém pololetí 2024 dále rostl zájem o starší nemovitosti. Podle průzkumu upřednostnilo tyto nemovitosti 71,4 % poptávajících, zatímco zbytek se zajímal o novostavby. Starší nemovitosti zůstaly atraktivní především díky nižší pořizovací ceně, i když často vyžadují dodatečné investice do oprav či úprav.

Nabídka novostaveb bude v následujících letech omezenější, což tlačí jejich ceny vzhůru. Podle údajů Českého statistického úřadu byla v říjnu 2024 zahájena výstavba pouze 2 571 bytů, což je meziroční pokles o 14,6 %. Dokončeno bylo jen 1 846 bytů, což představuje pokles o 48,4 %.

Byty ve městech zůstávají nejžádanějším typem nemovitostí na trhu. Podle aktuálních dat o ně projevilo zájem 85,7 % kupujících. Zbylých 14,3 % se zajímalo o rodinné domy nacházející se přímo ve městech.

Ve srovnání s první polovinou roku, kdy byla poptávka po rodinných domech na venkově nebo v menších městech vyšší, se ukazuje posun preferencí směrem k městským lokalitám. „Tento vývoj potvrzuje, že městské byty zůstávají atraktivní díky dostupné infrastruktuře, výborné dopravní dostupnosti a blízkosti služeb. Byty ve městech jsou navíc zajímavé i jako dlouhodobá investice – pokud se nacházejí na dobré adrese, lze je snadno a výhodně pronajmout,“ dodává Miroslav Majer.

Nemovitosti se prodají do půl roku

Podle aktuálního průzkumu se v prosinci roku 2024 prodalo 57,1 % nemovitostí do půl roku. Rychlejší prodej, tedy do jednoho měsíce, zaznamenalo 28,6 % nemovitostí, a jen 14,3 % našlo nového majitele do dvou měsíců.

Byty a domy na žádaných adresách si nadále udržují svou atraktivitu a prodávají se velmi rychle. Tento vývoj naznačuje, že poptávka po nemovitostech zůstává vysoká, avšak proces prodeje ovlivňují specifika jednotlivých lokalit a nemovitostí, stejně jako postupné změny na trhu.

Celkem v 71,4 % případů se o jednu nemovitost ucházeli maximálně čtyři zájemci. Pouze 14,3 % nemovitostí přitáhlo 5 až 9 zájemců a stejný podíl, tedy 14,3 %, zaznamenal výrazně vyšší zájem 10 až 19 uchazečů.

Tato data naznačují, že konkurence u jednotlivé nemovitosti byla ve srovnání s první polovinou roku mírnější. Přesto však atraktivní nemovitosti zůstávají předmětem většího zájmu, což prodávajícím umožňuje vybírat z více nabídek a dosáhnout nejvyšší možné ceny.

Největší zájem je o nemovitosti do 4 milionů Kč

Ve druhém pololetí roku 2024 zůstaly nejžádanější nemovitosti v cenovém rozmezí tří až čtyř milionů korun. Podle aktuálních dat 42,9 % poptávajících hledalo nemovitosti v ceně od 3 do 3,99 milionu Kč, zatímco 14,4 % se zaměřilo na nemovitosti s cenou pod tři miliony korun. Zbylá část zájemců hledala dražší nemovitosti s cenou nad čtyři miliony korun.

Nejčastějšími kupujícími zůstávají mladé rodiny a páry okolo 30 let, které tvoří 71,4 % všech zájemců. Zbývajících 28,6 % pak připadá na rodiny a páry ve věku okolo 50 let. Tento trend potvrzuje, že poptávka po bydlení se soustředí především na mladší generace, které hledají dostupné a cenově přijatelné bydlení, zatímco starší kupující si často pořizují nemovitosti jako investici nebo pro zajištění na stáří.

Zájem o hypotéky roste

Zájem o financování nákupu nemovitostí prostřednictvím hypotéky v druhé polovině roku 2024 dále rostl. Většina kupujících řešila financování vlastním úvěrem, což v průzkumu potvrdilo 71,4 % dotázaných. Dalších 14,3 % se spoléhá na doporučení realitního makléře při výběru vhodného poskytovatele úvěru. Zbylá část kupujících hradí nákup nemovitosti výhradně z vlastních zdrojů. Tyto údaje potvrzují, že hypoteční úvěry zůstávají klíčovým nástrojem financování bydlení.

Jaký očekávat vývoj realitního trhu v roce 2025

V roce 2025 se očekává pokračující rostoucí trend na trhu s nemovitostmi. Poptávku pravděpodobně podpoří pokles úrokových sazeb, který usnadní financování. Dalším významným faktorem je „zadržená poptávka“ – tedy lidé, kteří dosud vyčkávali, ale jejich potřeba bydlení se nyní stává naléhavou.

Na straně nabídky přetrvávají zdržení ve stavebním řízení a kolaudacích, což omezuje počet nových nemovitostí na trhu a vytváří tlak na růst cen. V důsledku toho se ceny nemovitostí pravděpodobně budou nadále zvyšovat.

„V roce 2025 očekávám intenzivnější konkurenční boj mezi bankami o klienty, což by mohlo přispět k dalšímu snížení úrokových sazeb. Ale nejde jen o sazby. Klíčovým faktorem zůstávají ceny nemovitostí a jejich dostupnost. Zejména ceny novostaveb by mohly v příštím roce vzrůst až o 10 %. Právě rostoucí ceny nemovitostí mohou mít na rozhodování kupujících výrazně větší vliv než samotná výše úrokových sazeb,“ uvádí Miroslav Majer, CEO fintech startupu Hyponamíru.cz.

Očekávaný vývoj úrokových sazeb 2025

Pokud nenastanou nečekané události, růst úrokových sazeb v roce 2025 je spíše nepravděpodobný. Průměrná úroková sazba hypoték se v roce 2024 dostala pod 5 % a očekává se, že v nadcházejících měsících klesne až ke 4 %.

Miroslav Majer přidává svůj pohled na trh hypoték 2025: „Předpokládám, že zájem o hypotéky bude vyšší než v roce 2024. Trh by mohl překonat hranici 300 miliard korun v celkovém objemu poskytnutých úvěrů. Už výsledky druhé poloviny roku 2024 ukazují, že nás čeká další silný rok. Pokud jde o sazby, doufám, že se dostaneme k úrovni 3,5 %.“

Foto: ideogram.ai