Realitní šmejdi vykupují podíly v nemovitostech, pak tlačí na spolumajitele

Brno, 8. července 2024 – Na českém realitním trhu se objevil nový šmejdský fenomén. Vykupování podílů na nemovitostech se snahou o ovládnutí nemovitosti celé pomocí nekalých praktik a jejich rychlé přeprodání, takzvané flipování. Pro mnoho majitelů nemovitostí, na nichž vznikly třeba dědictvím podíly, se jedná o reálnou hrozbu.

„Princip této nové praktiky je jednoduchý. Jakmile šmejdi zjistí, že na nějaké nemovitosti vznikl spoluvlastnický podíl, osloví spoluvlastníky s žádostí o rychlé odkoupení. Na tom není obecně nic špatného. Nekalou se praktika stává, když útočí na staré nebo nezkušené vlastníky, kupují od nich nemovitost hluboce pod cenou a pak je prodávají s obrovským ziskem,“ říká Martin Ladyr, zakladatel a majitel realitní společnosti SWORP.

Na skupování nemovitostních podílů se zaměřují firmy, jejichž cílem je podíl levně koupit a pak rychle, co nejdráž a bez morálních zábran prodat. Dochází dokonce ke školení nových a nových takovýchto nemovitostních podnikavců ve speciálních kurzech. To činí z fenoménu opravdu celospolečenský problém.



„Reálný je třeba případ, kdy společnost koupila podíl na nemovitosti a poté oznámila ostatním spoluvlastníkům, že si přeje zrušit spoluvlastnictví a navrhla odkup jejich podílů, a to zhruba za čtvrtinu ceny, než kolik činila cena podílu,“ říká advokátka Iveta Klimešová, která poškozené v takovýchto kauzách zastupuje.

Pokud spoluvlastníci na takový návrh nepřistoupí, firma je pak například vyzývá, aby jí umožnili užívání nemovitosti, vyžaduje pronájem domu třetí osobě nebo do nemovitosti dokonce proti vůli ostatních nastěhuje nepřizpůsobivé osoby. Výjimkou nejsou ani žaloby pro získání všech zbývajících podílů do jejich vlastnictví. Cílem tlaku na ostatní spoluvlastníky je jejich donucení k odkupu podílu spekulanta za neadekvátně vyšší cenu, než ji pořídil nebo naopak k prodeji celé nemovitosti spekulantovi za cenu výrazně nižší, než je aktuální tržní cena.

„Na celý tento problém zadělala legislativní novelizace, která zrušila povinnost předkupního práva pro spoluvlastníky nemovitosti. Tím byly dány podíly všanc podnikavcům, kteří nemusí mít čisté úmysly a praktiky,“ říká Martin Ladyr ze SWORP. „Je důležité, aby se majitelé podílů chránili a byli si vědomi svých práv. V případě, že se setkají s podobnými praktikami, měli by zvážit konzultaci s právním zástupcem, aby ochránili své zájmy.“

