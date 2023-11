Prodej nemovitosti bez realitky může přinést řadu problémů

Brno, 1. listopadu 2023 - „Prodat byt nebo dům přece nemůže být až tak těžké. To zvládnu sám! Stačí pár fotek, napsat inzerát a kamarád právník zařídí zbytek.“ I takto volnomyšlenkářsky někteří lidé přistupují k plánování prodeje své nemovitosti. Podobný přístup však skrývá řadu rizik. A jakákoli neznalost a chyba v procesu prodeje nemovitosti, který obsahuje řadu kroků, se může prodejci citelně vymstít...

Již první komplikací, která nastává při prodeji nemovitosti „svépomocí“, je navržení správné prodejní ceny. Její vhodnou výši umí laici určit jen zhruba. „Lidé, kteří se na realitním trhu neorientují, dělají při cenotvorbě zbytečné chyby. Pokud stanoví cenu nízko, připraví se o peníze, a pokud určí cenu nerealisticky vysoko, nikdo o jejich nemovitost nebude mít zájem a připraví se o svůj čas. Naproti tomu specialisté, kteří detailně znají realitní trh v dané oblasti, umí nastavit optimální cenu, která je pro prodávajícího nejvýhodnější,“ upozorňuje Jan Tajovský, jednatel společnosti TAJOVSKÝ reality s.r.o.

Správná propagace nemovitosti je pro prodej klíčová

Další komplikací pro laiky je tvorba a umístění prodejního inzerátu. Nestačí totiž jen určit cenu nemovitosti, ale také je třeba ji kvalitně nafotit, vhodně popsat a propagovat ji v různých formách, ať už v tištěné, nebo on-line podobě.

Lákavý inzerát, který zaujme na první pohled, by měl obsahovat kvalitní a vypovídající fotografie. „I s tímto umí realitní kancelář pomoci. Zajištění profesionálních fotografií je pro nás samozřejmostí, stejně jako zajímavý text inzerátu. Realitní specialisté umí rozpoznat všechny přednosti, které nemovitost má – a bylo by škoda je zájemcům o koupi tajit,“ podotýká Tajovský.

Čekejte návštěvu desítek zájemců. I o víkendu či večer

Samostatnou kapitolou jsou pak prohlídky nemovitosti společně se zájemci o její koupi. Ty mohou zabrat opravdu spoustu času. „Než se nemovitost prodá, mohou se na ni přijít podívat i desítky potenciálních kupců. Naši realitní makléři by mohli vyprávět, co vše to obnáší. Stává se, že zájemci o koupi prohlídku na poslední chvíli zruší nebo ji potřebují přeložit na jiný čas. A často se prohlídky uskutečňují v ty nejneobvyklejší časy či dny,“ dodává Tajovský.

V případě, že prohlídky dopadnou úspěšně a konečně se najde vhodný zájemce o koupi nemovitosti, nastává velké papírování. Ke slovu se začnou hlásit banky, pojišťovny, finanční úřad, právník či katastr nemovitostí. Neznalého člověka by mohlo vyděsit, kolik různých úkonů a v jakém přesném pořadí je potřeba provést, než jeho nemovitost úspěšně změní majitele a peníze skončí na tom správném účtu.

Smlouva stažená z internetu? Radši ne!

Prodej nemovitosti je často mnohamilionovou transakcí – a prodávající by si měl být vědom toho, že vůči kupujícímu má velkou odpovědnost. Samozřejmostí korektního prodeje je pochopitelně i kvalitní kupní smlouva.

„Kupní smlouva na nemovitost je obsáhlý, složitý a vysoce odborný dokument. Nesmí v ní být prostor pro žádnou pochybnost! U smlouvy připravené seriózní realitní kanceláří, resp. spolupracující advokátní kanceláří, má prodávající jistotu, že nepřijde o své peníze, že prodej jeho nemovitosti proběhne v pořádku a ke spokojenosti všech stran. Naopak použít kupní smlouvu staženou z internetu, u které není jasný autor a která je bez záruky, že obsahuje vše potřebné, je opravdový hazard. Nekvalitní smlouva nemusí v případě sporu dokonce ani obstát před soudem,“ varuje Tajovský.

Ochrana prodávajícího z pohledu ručení za skryté vady

Prodej nemovitosti opravdu není jednoduchým procesem, byť si to někteří prodávající stále myslí. „Nejsme už v devadesátých letech, kdy stačilo podat inzerát o pár slovech do novin, ozvali se zájemci a obchod se uskutečnil,” poznamenává s nadsázkou Tajovský.

Kvalitní realitní kancelář se mimo výše uvedených činností postará také o to, že prodávající bude chráněn z pohledu případných skrytých vad. Na odstranění skrytých vad mají kupující nárok 5 roků od koupě nemovitosti. Často jsou ovšem reklamace domnělých skrytých vad ze strany kupujících neoprávněné, a pokouší se je použít pouze jako formu nátlaku, jak získat zpět část kupní ceny.

„Naším cílem je podat kupujícím maximum informací tak, aby skutečně věděl, co kupuje a zároveň tím chráníme prodávajícího. Máme v tom řadu zkušeností a nejednou jsme díky kombinaci právních, obchodních a technických dovedností předešli nákladným a dlouholetým sporům mezi prodávajícím a kupujícím,” dodává Tajovský.

Podle Tajovského nabídnutí nemovitosti k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře prodávajícím přináší řadu výhod. „Chápu, že existují lidé, kteří si myslí, že prodej nemovitosti zvládnou vlastními silami. Často však netuší, kolik problémů při tom může vyvstat a kolik času, práce a nervů je to nakonec může stát. Naproti tomu při prodeji přes realitní kancelář nic neriskujete a můžete pouze získat. Obrátit se na prověřenou realitní kancelář se jednoznačně vyplatí,“ uzavírá Jan Tajovský.

Foto: archív TAJOVSKÝ reality